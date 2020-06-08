Irak Müslüman Alimler Heyeti’nden Filistin İslami Cihat Hareketinin Önceki Genel Sekreteri Dr. Ramazan Abdullah Şallah (rahimehullah) İçin Taziye

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği, 14 Şevval 1441 – 06 Haziran 2020 Cumartesi günü akşam saatlerinde uzun bir hastalık döneminden sonra 62 yaşında hayatını kaybeden Filistin İslami Cihat Hareketinin Önceki Genel Sekreteri Dr. Ramazan Abdullah Şallah (rahimehullah)’ın vefatı dolayısıyla taziye açıklaması yayınladı.

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği tarafından yayınlanan taziye açıklamasında şöyle denildi: “Dr. Ramazan Abdullah Şallah (rahimehullah) 1958 yılında Gazze şehrinin doğusunda yer alan Şucaiye mahallesinde doğdu. İlk eğitimini doğduğu bölgede aldı. Daha sonra eğitimini tamamlamak için Mısır’a gitti. Zagazig Üniversitesinde iktisat okudu. O sıralarda Şehit Fethi Şikaki (rahimehullah) ile karşılaştı ve beraber Filistin İslami Cihat Hareketini kurdular.”

Irak Müslüman Alimler Heyeti yayınladığı açıklamada daha sonra Dr. Ramazan Abdullah Şallah (rahimehullah)’ın daha sonra Gazze’ye döndüğünü ve İslam Üniversitesinde ders vermeye başladığını ve İslami davet alanında çokça çalışmalar yürüttüğünü vurguladı. Bu durum karşısında Siyonist güçlerin onu üniversitede ders vermekten men ettiğine ve ev hapsi cezası verdiğine dikkat çekti. Bunun sonucunda Dr. Ramazan Abdullah Şallah (rahimehullah)’ın Filistin’den ayrılmak zorunda kaldığını ve 1986 yılında yüksek öğrenimini tamamlamak için İngiltere’ye gittiğini ifade eden Irak Müslüman Alimler Heyeti Dr. Ramazan Abdullah Şallah (rahimehullah)’ın Durham Üniversitesinde 1990 doktorasını tamamladığını, sonra Kuveyt’te bir süre kaldığını, ardından İngiltere’ye sonra da Amerika’ya gittiğini açıkladı. Irak Müslüman Alimler Heyeti açıklamasında daha sonra Dr. Ramazan Abdullah Şallah (rahimehullah)’ın 1993-1995 yılları arasında Güney Florida Üniversitesinde Ortadoğu Çalışmaları hocası olarak görev yaptığını, ardından bu görevini bırakarak Filistin’e dönmek için Suriye’ye gittiğini, bu sıralarda Dr. Fethi Şikaki (rahimehullah) ile bir kez daha görüştüğünü belirtti. Irak Müslüman Alimler Heyeti açıklamasının devamında “Cihadi çalışmaları alevlendirmek ve geliştirmek için beraber çalıştılar. Alah’ın kaderiyle aynı yıl Dr. Fethi Şikaki (rahimehullah) şehit oldu ve Dr. Ramazan Abdullah Şallah (rahimehullah) Filistin İslami Cihat Hareketinin başına geçti ve Genel Sekreteri oldu.” ifadelerini kullandı.

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği tarafından yayınlanan açıklamada şöyle devam edildi: “Dr. Ramazan Abdullah Şallah (rahimehullah) 2003 yılında Amerika tarafından Filistin ve diğer bölgelerdeki direniş liderleriyle sınırlı olan arananlar listesine eklendi. Daha sonra Amerika Federali Soruşturma Ofisi 2017 yılında Dr. Ramazan Abdullah Şallah (rahimehullah)’ı arananlar listesine ekledi. 2018 yılında hastalığından dolayı Dr. Ramazan Abdullah Şallah (rahimehullah) 20 yıl liderlikten sonra Filistin İslami Cihat Hareketi liderliğini bıraktı.”

Irak Müslüman Alimler Heyeti tarafından yayınlanan açıklamada daha sonra Dr. Ramazan Abdullah Şallah (rahimehullah)’ın Siyonistlerle mücadelede güçlü kişiliği ve sebatıyla bilindiğine dikkat çekildikten sonra Siyonist oluşuma karşı silahlı direniş tercihinde devam edilmesi hususunda büyük çaba sarf ettiği belirtildi. Siyonist oluşumun, 2000 yılında başlayan ikinci Filistin İntifadasında Filistin topraklarındaki birçok cihadi operasyonun sorumlusu olarak Dr. Ramazan Abdullah Şallah (rahimehullah)’ı gösterdiğinin altı çizildi.

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği tarafından yayınlanan açıklamada şöyle devam edildi: “Dr. Ramazan Abdullah Şallah (rahimehullah) aynı şekilde Irak direnişini desteklemekle ve Irak’ta işgale karşı milli çalışma komutanlığıyla iyi ilişkileri olmakla tanınıyordu. Şöyle ki Dr. Ramazan Abdullah Şallah (rahimehullah)’ın, Şeyh Haris Ed-Dari (rahimehullah) ile iyi ilişkileri söz konusuydu ve bu yolda ikisi arasında yardımlaşma ve işbirliği vardı. Direnişin gereklerinin idaresi konusunda, cihadi sahaların hususiyetinde ve siyasi ittifakların doğasındaki bazı ihtilaf yönleri onların bu ilişkisini zedelemedi.”

IrakMüslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği tarafından yayınlanan açıklamanın sonunda ise şöyle dua edildi: “Allah (azze ve celle) Dr. Ramazan Abdullah Şallah’a geniş rahmetiyle rahmet etsin, meselesi yolunda yaptıklarından ve gayretlerinden dolayı onu en güzel mükafatlarla mükafatlandırsın, ailesine, sevenlerine sabır ihsan etsin, İslam ümmeti içerisinde onun yerini ümmeti savunan ve onu tehdit eden her türlü tehlikeye engel olan Allah yolundaki mücahitlerle doldursun.”

HEYET Net

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