Irak’ın Genelinde Korona Virüs Vaka Sayısı 12366’ya Yükseldi

Irak Sağlık Bakanlığı tarafından dün akşam saatlerinde yapılan açıklamada Irak’ın genelinde 1268 kişinin daha korona virüse yakalanarak toplam vaka sayısının 12366’ya ulaştığı vurgulandı. Öte yandan korona virüs hastası 28 kişinin hayatını kaybettiği belirtildikten sonra 603 korona virüs hastasının tekrardan sağlığına kavuştuğu ifade edildi.

Haber ajansları Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamadan şunları aktardı: “Irak’ın tüm muhafazalarındaki laboratuvarlarda son 24 saat içerisinde 8609 test yapıldı. Söz konusu testler sonucunda 1268 kişiye daha korona virüsün bulaştığı tespit edildi.”

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada korona virüs testleri pozitif çıkan hastalar şu bölgelerden: Basra muhafazası 121 vaka, Bağdat/Resafe 265 vaka, Bağdat/Kerh 243 vaka, Tıb şehri 97 vaka, Babil muhafazası 43 vaka, Necef muhafazası 28 vaka, Süleymaniye muhafazası 91 vaka, Kerbela muhafazası 28 vaka, Erbil muhafazası 39 vaka, Vasit muhafazası 97 vaka, Tamim muhafazası 3 vaka, Salahuddin muhafazası 25 vaka, Meysan muhafazası 39 vaka, Zi Kar muhafazası 68 vaka, Diyala muhafazası 1 vaka, Kadisiye muhafazası 40 vaka, Duhok muhafazası 3 vaka, Ninova muhafazası 3 vaka, Enbar muhafazası 22 vaka. Ülkenin genelinde yapılan toplam test sayısı 291,901’e ulaştı.

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada Bağdat/Resafe, Bağdat/Kerh, Tıb, Necef, Süleymaniye, Kerkük, Vasit, Divaniye, Basra, Meysan, Babil bölgelerinde korona virüs hastası 28 kişinin hayatını kaybettiğini ve 603 korona virüs hastasının tekrardan sağlığına kavuştuğu belirtildikten sonra şöyle denildi: “Şuanda ülke genelinde vaka sayısı 12366, hayatını kaybedenleri sayısı 346, tekrardan sağlığına kavuşanların sayısı 5186’ya ulaşmıştır.”

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada kalabalık yerlere gidilmemesi, taziye meclislerine veya kutlama meclislerine gidilmemesi uyarılarına dikkat edilmemesi ve bu kararlara aykırı davrananların istisnasız hesaba çekilmesi gerektiğine dikkat çekti. Öte yandan sosyal mesafe kurallarına uyulması ve bireysel ve toplumsal korunma tavsiyelerinin dikkate alınması uyarısında bulundu.

HEYET Net

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