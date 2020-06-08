Kerkük ve Musul Şehirlerinden İki Farklı Olay

Tamim muhafazasının merkezi olan Kerkük şehrinin güneybatısında dün akşam saatlerinde düğün münasebetiyle hava açılan ateş sonucunda damadın hayatını kaybettiği ve 3 çocuğun yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edilirken yine Ninova muhafazasının merkezi olan Musul şehrinin güneyinde bir adamın cesedinin güvenlik güçleri tarafından bulunduğu gelen bilgiler arasında.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından bugün sabah saatlerinde yapılan açıklamaya göre Kerkük şehrinin güneybatısında yer alan Havice kazasında dün akşam saatlerinde düğün eğlencesi münasebetiyle havaya ateş açıldı. Söz konusu havaya ateş açılması sonucunda damadın yanlışlıkla vurularak hayatını kaybettiği ve 3 çocuğun da yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, söz konusu olayın yaşandığı olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin mezkur bölgede güvenliği sağladıktan ve olay hakkında soruşturma başlattıktan sonra damadı tutukladıkları ve soruşturma için güvenlik merkezine götürdüklerini açıkladı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının yaralıları tedavi amaçlı en yakın hastaneye, hayatını kaybeden kişinin cesedini bazı hukuki işlemlerden sonra yakınlarına teslim etmek üzere adli tıpa naklettikleri bildirildi.

Diğer yandan güvenlik kaynakları tarafından yapılan açıklamaya göre Musul şehrinin güneyinde yer alan Kayara nahiyesi yakınlarında vücudunda kurşun izlerine rastlanan 50 yaşlarında bir adamın cesedi güvenlik güçleri tarafından bulundu. Kaynaklar, cesedin kafa ve göğüs kısımlarından kurşunlandığını açıkladıktan sonra cesedin adli tıpa nakledildiğini belirtti.

HEYET Net

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