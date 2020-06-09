Irak Müslüman Alimler Heyeti’nin İnsani Yardım Çalışmaları Devam Ediyor

Irak Müslüman Alimler Heyeti bünyesinde faaliyet gösteren Enbar Şubesi, Habbaniye şehrinde yer alan turistik şehirdeki göçmen kampında yaşayan göçmen ailelerin yardım çağrılarına cevap vererek insani yardım kampanyası düzenledi.

Göçmen kampında yaşayan göçmen aileler tarafından yapılan söz konusu yardım çağrısı, özellikle sebze ve benzeri gibi günlük kullanılan olmak üzere yardımların kesilmesine ve ihtiyaç sahibi göçmen ailelere ulaşmamasına neden olan korona virüsün yayılmasına engel olmak için alınan sokağa çıkma yasağı kararı sebebiyle yapıldı.

Bu bağlamda Irak Müslüman Alimler Heyeti Enbar Şubesi, yapılan bu çağrılara cevap vererek yardım gönderdi ve göçmen kampındaki ailelere dağıtıldı. Yardımların kendilerine ulaşan aileler Enbar Şubesi tarafından bu çağrılara cevap verilmesi ve gücü oranında yardımlarını ulaştırmasını takdir ettikleri gibi Irak Müslüman Alimler Heyeti’ne göçmen ailelerin yanında durdukları ve Irak’ın geçirdiği bu zor süreçte yükleri hafifletmeye çalıştıkları için teşekkür ettiler.

HEYET Net

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