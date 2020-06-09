Irak’ın Gündeminden (09.06.2020)

Nasiriye Şehrinin Ortasında Patlama

Zi Kar muhafazasının merkezi olan Nasiriye şehrinin ortasında dün akşam saatlerinde Ticaret Odası Birliği Başkanı Abdurrezzak Ez-Zuheyri’ye suikast girişiminde bulunulduğu kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından dün yapılan açıklamaya göre Nasiriye şehrinin ortasında yer alan Eski Mahkeme yakınlarında park halinde olan Ticaret Odası Birliği Başkanı Abdurrezzak Ez-Zuheyri’nin aracının yakınlarında dün akşam saatlerinde bir patlama meydana geldi. Söz konusu patlama sonucunda ölen ya da yaralanan olmazken ağır maddi hasarın meydana geldiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, patlamanın meydana geldiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin mezkur bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldıktan sonra olay hakkında soruşturma başlattıklarını aktardı.

Irak’ın Genelinde Korona Virüs Vaka Sayısı 13481’e Yükseldi

Irak Sağlık Bakanlığı tarafından dün akşam saatlerinde yapılan açıklamada Irak’ın genelinde 1115 kişinin daha korona virüse yakalanarak toplam vaka sayısının 13481’e ulaştığı vurgulandı. Öte yandan korona virüs hastası 24 kişinin hayatını kaybettiği belirtildikten sonra 386 korona virüs hastasının tekrardan sağlığına kavuştuğu ifade edildi.

Haber ajansları Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamadan şunları aktardı: “Irak’ın tüm muhafazalarındaki laboratuvarlarda son 24 saat içerisinde 8927 test yapıldı. Söz konusu testler sonucunda 1115 kişiye daha korona virüsün bulaştığı tespit edildi.”

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada korona virüs testleri pozitif çıkan hastalar şu bölgelerden: Basra muhafazası 55 vaka, Bağdat/Resafe 232 vaka, Bağdat/Kerh 193 vaka, Tıb şehri 110 vaka, Babil muhafazası 31 vaka, Necef muhafazası 50 vaka, Süleymaniye muhafazası 85 vaka, Kerbela muhafazası 47 vaka, Vasit muhafazası 107 vaka, Tamim muhafazası 13 vaka, Salahuddin muhafazası 17 vaka, Meysan muhafazası 82 vaka, Zi Kar muhafazası 13 vaka, Diyala muhafazası 18 vaka, Kadisiye muhafazası 3 vaka, Duhok muhafazası 2 vaka, Ninova muhafazası 4 vaka, Müsenna muhafazası 13 vaka. Ülkenin genelinde yapılan toplam test sayısı 322,691’e ulaştı.

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada Bağdat/Resafe, Bağdat/Kerh, Tıb, Kerbela, Süleymaniye, Diyala, Vasit, Tamim, Basra, Zi Kar, Babil bölgelerinde korona virüs hastası 24 kişinin hayatını kaybettiğini ve 386 korona virüs hastasının tekrardan sağlığına kavuştuğu belirtildikten sonra şöyle denildi: “Şuanda ülke genelinde vaka sayısı 13481, hayatını kaybedenleri sayısı 370, tekrardan sağlığına kavuşanların sayısı 5572’ye ulaşmıştır.”

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada kalabalık yerlere gidilmemesi, taziye meclislerine veya kutlama meclislerine gidilmemesi uyarılarına dikkat edilmemesi ve bu kararlara aykırı davrananların istisnasız hesaba çekilmesi gerektiğine dikkat çekti. Öte yandan sosyal mesafe kurallarına uyulması ve bireysel ve toplumsal korunma tavsiyelerinin dikkate alınması uyarısında bulundu.

Başkent Bağdat’ın Kuzeyinde Uçak Kazası: 4 Amerikalı Asker Yaralandı

Başkent Bağdat’ın kuzeyinde yer alan Et-Taci askeri üste dün akşam saatlerinde Amerika askeri uçağı kazası sonucunda Amerikalı askerlerden 4 kişinin yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Amerika Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Et-Taci Hava Üssü’nde C-130H Hercules uçağının pistten çıkıp duvara çarpması sonucu yapısal hasarlar oluştu ve 4 Amerikalı asker yaralandı Kaynaklar küçük çapta yangın çıktığı açıklamasından sonra yangının kısa sürede kontrol altına alındığı, uçaktaki askerlerin tahliye edildiği belirtildi.

Nasiriye Şehrindeki Habubi Meydanında Göstericilere Bıçaklı Saldırı

Zi Kar muhafazasının merkezi olan Nasiriye şehrinin ortasında yer alan Habubi Meydanı’nandaki göstericilere kimliği belirsiz yüzleri maskeli kişiler tarafından bıçakla saldırılması sonucunda göstericilerden 1 kişinin hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından yapılan açıklamaya göre Nasiriye şehrinin ortasında yer alan Habubi Meydanı’ndaki göstericilere bugün sabah saatlerinde kimliği belirsiz yüzleri maskeli kişiler tarafından bıçaklı saldırı düzenlendi. Söz konusu saldırıda karşı koyan göstericilerden birinin hayatını kaybettiği ve bir diğerinin de yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi. Kaynaklar söz konusu hayatını kaybeden kişinin hemen hastaneye ulaştırıldığı ancak hastanede hayatını kaybettiğini açıkladı.

Başkent Bağdat’ın Kuzeyinde Silahlı Saldırı: 2 Kadın Hayatını Kaybetti

Başkent Bağdat’ın kuzeyinde bugün öğle saatlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından düzenlenen silahlı saldırı sonucunda sivillerden 2 kadının hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

İçişleri Bakanlığına bağlı kaynaklar tarafından yapılan açıklamaya göre motosiklet kullanan ve maskeli kimliği belirsiz kişiler tarafından bugün öğle saatlerinde Başkent Bağdat’ın kuzeyinde yer alan Bunuk mahallesindeki Safsaf Meşrubat yakınlarında silahlı saldırı düzenlendi. Söz konusu saldırı sonucunda 2 kadının olay yerinde hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, silahlı saldırının düzenlendiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin mezkur bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldıktan, halkı olay yerinden uzaklaştırdıktan ve olay hakkında soruşturma başlattıktan sonra kayıplara karışan silahlı saldırganları yakalamak için bazı noktalara eş zamanlı operasyonlar düzenlediklerini aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının hayatını kaybeden kişilerin cesetlerini bazı hukuki işlemlerden sonra yakınlarına teslim etmek üzere adli tıpa naklettikleri bildirildi.

Başkent Bağdat’ın Ortasında Silahlı Saldırı: 1 Sivil Hayatını Kaybetti

Başkent Bağdat’ın ortasında dün akşam saatlerinde sokağa çıkma yasağı uygulandığı bir anda kimliği belirsiz kişiler tarafından düzenlenen silahlı saldırı sonucunda sivillerden 1 kişinin hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından bugün sabah saatlerinde yapılan açıklamaya göre Başkent Bağdat’ın ortasında yer alan Karade’deki 52. mıntıkada kimliği belirsiz kişiler tarafından dün akşam saatlerinde silahlı saldırı düzenlendi. Söz konusu silahlı saldırı sonucunda 1982 doğumlu bir vatandaşın hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edildi. Öte yandan silahlı saldırının sokağa çıkma yasağı uygulandığı zaman içerisinde gerçekleştiği açıklandı.

Kaynaklar, silahlı saldırının düzenlendiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin mezkur bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldıktan ve olay hakkında soruşturma başlattıktan sonra kayıplara karışan silahlı saldırganları yakalamak için bazı noktalara eş zamanlı operasyonlar düzenlediklerini aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının hayatını kaybeden kişinin cesedini bazı hukuki işlemlerden sonra yakınlarına teslim etmek üzere adli tıpa naklettikleri bildirildi.

Başkent Bağdat’ın bugün, motosiklet kullanan ve maskeli kimliği belirsiz kişiler tarafından Başkent Bağdat’ın kuzeyinde yer alan Bunuk mahallesindeki Safsaf Meşrubat yakınlarında silahlı saldırı düzenlenmesi sonucunda 2 kadının olay yerinde hayatını kaybetmesine tanık olduğu biliniyor.

Nasiriye Şehrinde Cinayet Vakası: 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Zi Kar muhafazasının merkezi olan Nasiriye şehrinin ortasında bugün sabah saatlerinde yaşanan bir cinayet olayı sonucunda 2 kişinin hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından bugün akşam saatlerinde yapılan açıklamaya göre Nasiriye şehrinin ortasında bir kişi bir gence bugün sabah saatlerinde bıçakla saldırdı. Söz konusu bıçaklı saldırı sonucunda gencin olay yerinde hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edildi. Bunu duyan yakınları olay yerine silahlarla gelerek genci öldüren şahsı öldürdü ve kardeşini yaraladı.

Kaynaklar, söz konusu olayın yaşandığı olay yerine intikal eden güvenlik güçleri mezkur bölgede güvenliği sağladıktan sonra olayı, cinayet işleyenleri yakalama emri çıkartması için mahkemeye sunduklarını açıkladı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının yaralıyı tedavi amaçlı en yakın hastaneye, hayatını kaybedenleri bazı hukuki işlemlerden sonra yakınlarına teslim edilmek üzere adli tıpa naklettikleri bildirildi.

HEYET Net

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