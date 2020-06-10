Irak’ın Gündeminden (10.06.2020)

Amara ve Nasiriye Şehirlerinden İki Farklı Olay

Meysan muhafazasının merkezi olan Amara şehrinin güneyinde dün akşam saatlerinde bir gencin kendisini asarak intihar ettiği kaynaklar tarafından rapor edilirken yine Zi Kar muhafazasının merkezi olan Nasiriye şehrinin kuzeyinde bir akademisyenin evinin yakınlarında bir ses bombası patladığı gelen bilgiler arasında.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından bugün sabah saatlerinde yapılan açıklamaya göre Meysan muhafazasının merkezi olan Amara şehrinin güneyinde yer alan Meymune kazası yolunda bir köyde 2 çocuklu genç bir vatandaş dün akşam saatlerinde kendisini asarak intihar etti.

Öte yandan güvenlik kaynakları tarafından yapılan diğer bir açıklamada Nasiriye şehrinin kuzeyinde yer alan Rifai kazasında bir akademisyenin evinin yakınlarında tuzaklanmış ses bombası dün akşam saatlerinde infilak etti. Söz konusu patlama sonucunda herhangi bir yaralanmanın söz konusu olmadığı açıklandı.

Zi Kar muhafazasının dün, Nasiriye şehrinin ortasında yaşanan bir cinayet olayı sonucunda 2 kişinin hayatını kaybetmesine tanık olduğu biliniyor.

Irak’ın Genelinde Korona Virüs Vaka Sayısı 14268’e Yükseldi

Irak Sağlık Bakanlığı tarafından dün akşam saatlerinde yapılan açıklamada Irak’ın genelinde 787 kişinin daha korona virüse yakalanarak toplam vaka sayısının 14268’e ulaştığı vurgulandı. Öte yandan korona virüs hastası 22 kişinin hayatını kaybettiği belirtildikten sonra 259 korona virüs hastasının tekrardan sağlığına kavuştuğu ifade edildi.

Haber ajansları Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamadan şunları aktardı: “Irak’ın tüm muhafazalarındaki laboratuvarlarda son 24 saat içerisinde 8230 test yapıldı. Söz konusu testler sonucunda 787 kişiye daha korona virüsün bulaştığı tespit edildi.”

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada korona virüs testleri pozitif çıkan hastalar şu bölgelerden: Basra muhafazası 62 vaka, Bağdat/Resafe 118 vaka, Bağdat/Kerh 67 vaka, Tıb şehri 73 vaka, Babil muhafazası 52 vaka, Erbil muhafazası 44 vaka, Necef muhafazası 87 vaka, Süleymaniye muhafazası 93 vaka, Kerbela muhafazası 25 vaka, Vasit muhafazası 13 vaka, Tamim muhafazası 7 vaka, Salahuddin muhafazası 15 vaka, Enbar muhafazası 12 vaka, Zi Kar muhafazası 32 vaka, Diyala muhafazası 26 vaka, Kadisiye muhafazası 34 vaka, Duhok muhafazası 1 vaka, Müsenna muhafazası 3 vaka. Ülkenin genelinde yapılan toplam test sayısı 330,526’ya ulaştı.

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada Bağdat/Resafe, Bağdat/Kerh, Tıb, Kerbela, Süleymaniye, Diyala, Meysan, Babil bölgelerinde korona virüs hastası 22 kişinin hayatını kaybettiğini ve Bağdat/Resafe 63, Bağdat/Kerh 49, Süleymaniye muhafazası 49, Tıb şehri 28, Zi Kar muhafazası 17, Basra muhafazası 11, Erbil muhafazası 10, Kerbela muhafazası 7, Duhok muhafazası 5, Meysan muhafazası 5, Necef muhafazası 4, Kadisiye muhafazası 4, Ninova muhafazası 4, Tamim muhafazası 3 olmak üzere 259 korona virüs hastasının tekrardan sağlığına kavuştuğu belirtildikten sonra şöyle denildi: “Şuanda ülke genelinde vaka sayısı 14268, hayatını kaybedenleri sayısı 392, tekrardan sağlığına kavuşanların sayısı 5831’e ulaşmıştır.”

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada kalabalık yerlere gidilmemesi, taziye meclislerine veya kutlama meclislerine gidilmemesi uyarılarına dikkat edilmemesi ve bu kararlara aykırı davrananların istisnasız hesaba çekilmesi gerektiğine dikkat çekti. Öte yandan sosyal mesafe kurallarına uyulması ve bireysel ve toplumsal korunma tavsiyelerinin dikkate alınması uyarısında bulundu.

Başkent Bağdat’ta Dicle Nehrine Arabasıyla Düşen Vatandaş Boğularak Can Verdi

Başkent Bağdat’ın güneyinde arabasıyla bugün öğle saatlerinde Dicle nehrine düşen bir vatandaşın cesedinin güvenlik güçleri tarafından çıkartıldığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

İçişleri Bakanlığına bağlı resmi kaynaklar tarafından yapılan açıklamaya göre Başkent Bağdat’ın güneyinde yer alan Medain kazasına bağlı Ed-Deriye mıntıkası yakınlarında Dicle nehrine bugün öğle saatlerinde bir adam aracıyla düştü. Söz konusu boğularak hayatını kaybeden vatandaşın cesedinin güvenlik güçleri tarafından çıkartıldığı gibi aracının da nehirden çıkartıldığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, söz konusu olayın yalandığı olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin olay hakkında soruşturma başlattığını aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının hayatını kaybeden vatandaşın cesedini bazı hukuki işlemlerden sonra yakınlarına teslim etmek üzere adli tıpa naklettikleri bildirildi.

Başkent Bağdat’ın dün, motosiklet kullanan ve maskeli kimliği belirsiz kişiler tarafından Başkent Bağdat’ın kuzeyinde yer alan Bunuk mahallesindeki Safsaf Meşrubat yakınlarında silahlı saldırı düzenlenmesi sonucunda 2 kadının olay yerinde hayatını kaybetmesine tanık olduğu biliniyor. Yine Başkent Bağdat’ın ortasında yer alan Karade’deki 52. mıntıkada kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlenmesi sonucunda 1982 doğumlu bir vatandaşın hayatını kaybettiği gelen bilgiler arasında.

HEYET Net

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