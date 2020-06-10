Prof. Dr. Abdulkayyum Abdurrab En-Nebi Abdullah (rahimehullah) Hakkında Taziye Açıklaması

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği Prof. Dr. Abdulkayyum Abdurrab En-Nebi Abdullah (rahimehullah)’ın vefat etmesi münasebetiyle taziye açıklaması yayınladı. Irak Müslüman Alimler Heyeti tarafından yayınlanan açıklama şu şekilde:

Taziye

Allah (azze ve celle)’nin kaza ve kaderine daha fazla rıza göstererek Irak Müslüman Alimler Heyeti olarak bizler, 16 Şevval 1441 – 08 Haziran 2020 Pazartesi günü hayatını kaybeden Prof. Dr. Abdulkayyum Abdurrab En-Nebi Abdullah’ın vefatı dolayısıyla taziyelerimizi bildiririz.

Prof. Dr. Abdulkayyum Abdurrab En-Nebi Abdullah (rahimehullah) Pakistan’da doğdu, 50 yıldan fazla bir süre Mekke-i Mükkereme’de Beytullah’ın yanında ilim talebiyle, eğitimle, hadis ilimlerinin yayılmasıyla, onun inceliklerinin tahkik edilmesiyle geçirdi. Ümmül Kura Üniversitesinde Hadis profesörü olarak ve yine aynı üniversitede İslami Mirasın Diriltilmesi Merkezinde çalıştı.

Prof. Dr. Abdulkayyum Abdurrab En-Nebi Abdullah (rahimehullah) eğitim ve öğretime, kitap yazmaya, hadislerde ve hadis ilimlerindeki tahkik çalışmalarına çok fazla önem gösterirdi. Prof. Dr. Abdulkayyum Abdurrab En-Nebi Abdullah (rahimehullah)’ın en dikkat çeken çalışmaları şunlardır: Kasvetu’l Kabetu Muşrife, Zeylu Mizan El-İtidal Li Hafız Iraki-Tahkik, Nihayetu’ Sevl Fi Ruvati Sitetu Usul – Sebt İbn El-Acmi – Tahkik, Kevakibu En-Niyrat Fi Marifeti Men İhtelete Min Ruvat Sikat Li Ebi Berekat İbn El-Kiyal- Tahkik, Tukmiletul İkmal – Tahkik, Tehzibu’l Asar ve Tafsilu Meanis Sabit An Resulillah Sallallahu Aleyhi Ve Sellem Min Ahbar –Tahkik Muşterek. Tüm bunların dışında Prof. Dr. Abdulkayyum Abdurrab En-Nebi Abdullah (rahimehullah)’ın birçok çalışması söz konusudur.

Allah (azze ve celle) Prof. Dr. Abdulkayyum Abdurrab En-Nebi Abdullah’a geniş rahmetiyle rahmet etsin, yaptığı ilmi çalışmalarından dolayı onu rahmet, mağfiret ve rıdvanla mükafatlandırsın, ailesine, öğrencilerine ve sevenlerine rahmet etsin, ilmini ona şahit kılsın ve naim cennetlerine götüren bir yol kılsın, İslam ümmeti ve ilim adamları içerisinde onun yerini şeriat ilimlerini muhafaza eden ve Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem)’in sünnetini yayan Rabbani alimlerle doldursun.

Genel Sekreterlik

17 Şevval 1441

09 Haziran 2020

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