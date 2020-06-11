Orman Kanunları Çerçevesinde İngiltere Irak’ta Suç İşleyen Askerlerinden Bu Suçları Düşürmektedir

İngiltere’de yetkililerin özgürlük ve demokrasi naralarına ve özgür halklar için güvenlik ve emniyet sağladıkları yönünde yalan dolu vaatlerine rağmen gerçekte onlar savaşa ve işgale katıldıkları ülkelere karşı orman kanunları uygulamaktadırlar. Bunun başında da 2003 yılından sonraki senelerde masum Iraklılara karşı İngiliz kuvvetlerinin işlediği korkunç suçlara ve insan hakları ihlallerine tanık olunan Irak gelmektedir. Bu suçları, yalancı iddialar ve hiçbir gerçekliği olmayan bahanelerle Amerika önderliğinde işgal kuvvetlerinin ülkeye girmesini kolaylaştıran kukla hükümetlerin işbirliğiyle gerçekleşmiştir.

Son zamanlarda birçok İngiliz gazetesi Irak savaşı ve ülkenin işgal edilmesinden sonra savaş suçu işleyen İngiliz askerlerine yöneltilen binden fazla suçlamanın kaldırılmasını yayınladı. Sadece bir dava devam etmektedir. Yani bu askerlerle mücadelenin yani cezai kovuşturmanın mümkün olmadığı anlamına gelmektedir.

Bu bağlamda Cumhuriyet Savcılığı Müdürü Andrew Kelly yaptığı bir konuşmasında şunları iddia etti: “İngiltere askerlerine yöneltilen suçlamaların kaldırılmasının sebepleri ciddi bir kanıtın olmamasından kaynaklanmaktadır. Bu davaların geneli, delil yetersizliğinden dolayı çok erken vakitlerde ifraz edilmişti. İhlaller çok düşük seviyedeydi. Başsavcılığa getirilen sadece 7 dava bulunmaktadır ve bunlardan 6 tanesi hiçbir suçlamayı gerektirmemektedir.

Andrew Kelly sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu noktada bir dava söz konusudur ve incelenmeye devam etmektedir. Lahey’de Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından yürütülen detaylı soruşturma dava noktasında hiçbir işlem başlatılmadan bu sene son bulacaktır.”

Haber ajansları şunlara dikkat çekmektedir: “İngiltere Başbakanı Boris Johnson geçtiğimiz Temmuz ayında Başbakanlık ofisine girdiğinde önceki askerleri aldatıcı iddialardan koruyacağına söz verdi ve Kasım ayında eski savaşçıları yalan iddialardan korumak için insan hakları kanununu değiştireceğini vadetti.”

2014 yılında uluslararası ceza hukuku savcısı Fatou Bensouda işgal sonrası İngiltere’nin Irak’ta işlediği insan hakları ihlallerini içeren davalardaki ilk soruşturmayı tekrardan açtı. Ancak Andrew Kelly, soruşturmanın hiçbir işlem yapılmaksızın yakında son bulacağı yönünde kanaatini ifade ederek şöyle dedi: “Bu meselelerin yakında son bulacağını biliyorum. Irak ve İngiltere eksenindeki giriş soruşturması bu yıl içinde son bulacaktır.”

Bu yıldan önceki bir vakitte İngiltere hükümeti, ülke dışındaki silahlı kuvvetlere karşı uydurulan iddiaların çözüleceğini vadeden kanun projesini yayınladı. Aynı şekilde bu proje, ikna edici yeni deliller ortaya çıkmadığı takdirde 5 sene içerisinde tüm davaların kovuşturulacağını söylüyordu.

Diğer yandan İngiltere Savaş Bakanlığı son dönemde yayınladığı açıklamasında hizmet görevlilerin ve eski savaşçıların tekrarlanan soruşturmaların ve davaların tehlikesiyle karşılaşmasına şiddetle karşı çıktığını vurguluyordu. Ancak ne var ki İnsan Hakları grupları ve bazı avukatlar, orduyu hukukun üstüne koyan ve uluslararası anlaşmaları ihlal eden bu kanun karşısında endişelerini dile getirdiler.

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği, Irak’ta bulunduğu esnada masum Iraklılara karşı korkunç savaş suçları ve insan hakları ihlalleri işleyen İngiliz askerlerden bu suçların düşürülmesi hakkında bir açıklama yayınlayarak “Uluslararası Ceza Mahkemesinin İngiliz askerlerin Amerikalı kuvvetlerle birlikte, Irak savaşı ve Irak’ın işgal edilmesi sürecinde savaş suçları işlediklerini gösteren delilleri onaylamasına ve İngiltere Yüksek Mahkemesinin 14/12/2017’de İngiliz kuvvetlerinin Irak’taki sivillerle vahşi bir şekilde ve aralarında sivilleri kameraya almak, sırtlarında yürümek, hiçbir gerekçe olmadan sadece eğlence amaçlı tutuklulara eziyet etmek ve onları küçük düşürmek de olan gayri insani bir davranış içerisine girdiğini doğrulamasına rağmen birkaç gün önce İngiltere Mahkemesi, 2003-2009 yıllarında Irak’ta savaş suçlarında ve insani suçlarda parmağı olan askerlerinden bu suçlamaları düşürdüğünü duyurdu.” ifadelerini kullandı.

Geçen şeylere binaen Yeşil Bölge hükümeti herhangi bir cevap yayınlamadı ve işgalci İngiliz askerlerinin masum Iraklılara karşı işlediği korkunç suçların ve insan hakları ihlallerinin düşürülmesini hiçbir şekilde protesto etmedi. Aynı şekilde söz konusu Iraklı yetkililer, alınlarında bir utanç lekesi olarak kalacak ve insan haklarını koruduğunu iddia eden uluslararası ve yerel teşkilatların başarısızlığının tanığı olacak bu suçlar ve insan hakları ihlalleri karşısında tek bir kelime bile etmediler.

HEYET Net

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