Irak Müslüman Alimler Heyeti’nden Başkent Bağdat’ta Necip Camii İmamı Şeyh Dr. Ömer Fazıl Es-Suveydi (rahimehullah) İçin Taziye Açıklaması

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği 20 Şevval 1441 – 12 Haziran 2020 Cuma günü hayatını kaybeden Başkent Bağdat’ta yer alan Azamiye kazasına bağlı Es-Salih mahallesindeki Necip Camii imamı Şeyh Dr. Ömer Fazıl Es-Suveydi (rahimehullah)’ın vefat etmesi münasebetiyle taziye açıklaması yayınladı.

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği tarafından yayınlanan açıklamada şöyle denildi: “Şeyh Dr. Ömer Fazıl Es-Suveydi (rahimehullah) 1968 yılında ilmi bir ailede dünyaya geldi. Şeyh Dr. Ömer Fazıl Es-Suveydi (rahimehullah), Irak’ın büyük alimlerinden Şeyh Abdullah Es-Suveydi (rahimehullah)’ın torunlarındandır. Şeyh Dr. Ömer Fazıl Es-Suveydi (rahimehullah) 1990 yılında mühendislik diplomasını aldı. Ardından şeriat ilimlerine yöneldi. Bağdat alimlerinden dersler aldı. Bağdat üniversitesinde İslami İlimler fakültesinde akşam derslerine kaydoldu. 1999 yılında bu fakültede lisans diplomasını aldı. Daha sonra 2002 yılında yüksek lisansını tamamladı ve ardından 2017 yılında İmam Azam Fakültesinde Mukayeseli Fıkıh alanında doktorasını tamamladı.”

Irak Müslüman Alimler Heyeti tarafından yayınlanan açıklamada Şeyh Dr. Ömer Fazıl Es-Suveydi (rahimehullah)’ın Başkent Bağdat’ta yer alan Tubci Selam mahallesindeki Hac Zeydan Camiinde İmam olarak görev yaptığı ifade edildikten sonra Şeyh Dr. Ömer Fazıl Es-Suveydi (rahimehullah)’ın Amerika’nın Irak’a karşı başlattığı işgalle mücadele edilmesi ve direniş gösterilmesi noktasındaki metin duruşuyla, insanları sevmesiyle ve yaptığı davet, ilmi ve hayır çalışmalarından dolayı insanların ona muhabbet beslemesiyle bilinmekte olduğunun altı çizildi.

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği tarafından yayınlanan açıklamanın sonunda şöyle dua edildi: “Allah (azze ve celle) Şeyh Dr. Ömer Fazıl Es-Suveydi’ye geniş rahmetiyle rahmet etsin, cihadi, ilmi ve davet çalışmalarından dolayı onu mağfiret, rahmet ve rıdvanla mükafatlandırsın, yakınlarına ve sevenlerine sabır ihsan etsin, ilmini ona şahit ve naim cennetlerine ulaştıran bir vesile kılsın, onun yerini şeriat ilimlerini koruyan, Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem)’in sünnetini yayan rabbani alimlerle doldursun.”

HEYET Net

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