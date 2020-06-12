Irak’ın Gündeminden (12.06.2020)

Kerkük Şehrinin Güneyinde Havan Topu Saldırısı: 4 Ölü veya Yaralı

Tamim muhafazasının merkezi olan Kerkük şehrinin güneyinde dün sabah saatlerinde hükümet kuvvetlerinin askeri aracını hedef alan havan topu patlaması sonucunda güvenlik kuvvetlerinden 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 3 kişinin de yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Haber ajanslarının Medya Güvenlik Ağı’na dayandırdığı habere göre Kerkük şehrinin güneyinde yer alan Dakuk kazasına bağlı Atşane köyünde güvenlik kuvvetlerinin aracına dün sabah saatlerinde havan topu düştü. Söz konusu patlama sonucunda güvenlik güçlerinden 1 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği ve 3 kişinin de yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, söz konusu saldırının gerçekleştiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin mezkur bölgede güvenliği sağladıktan ve olay hakkında soruşturma başlattıktan sonra bazı noktalara eş zamanlı operasyonlar düzenlediklerini aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının yaralıları tedavi amaçlı en yakın hastaneye, hayatını kaybeden kişiyi ise bazı hukuki işlemlerden sonra yakınlarına teslim etmek üzere adli tıpa naklettikleri bildirildi.

Tamim muhafazasının geçtiğimiz Pazar günü, Kerkük şehrinin güneyinde yer alan Havice kazasında düğün kutlamasında hava ateş açılması sonucunda damadın hayatını kaybetmesine ve 3 çocuğun da yaralanmasına tanık olduğu biliniyor.

Nasiriye Şehrinin Ortasındaki Silahlı Saldırıda Emekli Öğretmen Hayatını Kaybetti

Zi Kar muhafazasının merkezi olan Nasiriye şehrinin ortasında kimliği belirsiz kişiler tarafından dün sabah saatlerinde düzenlenen silahlı saldırı sonucunda bir emekli öğretmenin hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edilirken yine El-Habubi Meydanı’nda daha önceki bir kavgada yaralanan bir gencin hayatını kaybettiği gelen bilgiler arasında.

Haber ajansları tarafından yapılan açıklamaya göre Nasiriye şehrinin ortasında yer alan El-İhlas caddesinde dün sabah saatlerinde sivil bir araç kullanan kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Söz konusu silahlı saldırı sonucunda bir emekli öğretmenin olay yerinde hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edildi. Kaynaklar, öldürülen emekli öğretenin avukat Haydar ve Kasi Ali Muzher’in babası olduğuna dikkat çekti.

Kaynaklar, silahlı saldırının düzenlendiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin mezkur bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldıktan ve olay hakkında soruşturma başlattıktan sonra kayıplara karışan silahlı saldırganları yakalamak için bazı noktalara eş zamanlı operasyonlar düzenlediklerini aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının hayatını kaybeden kişiyi bazı hukuki işlemlerden sonra yakınlarına teslim etmek üzere adli tıpa naklettikleri bildirildi.

Diğer yandan Nasiriye şehrinin ortasında yer alan El-Habubi Meydanı’nda 3 gün önce meydana gelen kavgada yaralanan 26 yaşındaki Ala Abudlhuseyn Tahir’in hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Başkent Bağdat’ın Kuzeyinde Bir İş Hanında Yangın Çıktı

Başkent Bağdat’ın kuzeyinde dün ikindi saatlerinde 2 kattan oluşan bir iş hanında büyük bir yangın meydana geldiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

İçişleri Bakanlığına bağlı resmi kaynaklar tarafından yapılan açıklamaya göre Başkent Bağdat’ın kuzeyinde yer alan Azamiye mıntıkasındaki Subaylar caddesinde yer alan 2 katlı bir iş hanının içinde büyük bir yangın dün ikindi saatlerinde meydana geldi. Söz konusu yangın sonucunda ölen ya da yaralananın olmadığı ağır maddi hasarın meydana geldiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, sivil savunma ekiplerinin ve itfaiye araçlarının olay yerine giderek yangının daha fazla büyümesine engel olarak söndürdüklerini açıkladı.

Başkent Bağdat’ın önceki gün, motosiklet kullanan ve maskeli kimliği belirsiz kişiler tarafından Başkent Bağdat’ın kuzeyinde yer alan Bunuk mahallesindeki Safsaf Meşrubat yakınlarında silahlı saldırı düzenlenmesi sonucunda 2 kadının olay yerinde hayatını kaybetmesine tanık olduğu biliniyor. Yine Başkent Bağdat’ın ortasında yer alan Karade’deki 52. mıntıkada kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlenmesi sonucunda 1982 doğumlu bir vatandaşın hayatını kaybettiği gelen bilgiler arasında. Yine Başkent Bağdat’ın güneyinde yer alan Medain kazasına bağlı Ed-Deriye mıntıkası yakınlarında Dicle nehrine bir adamın aracıyla düşmesi sonucunda boğularak hayatını kaybeden vatandaşın cesedinin güvenlik güçleri tarafından çıkartıldığı gelen bilgiler arasında.

Irak’ın Genelinde Korona Virüs Vaka Sayısı 16675’e Yükseldi

Irak Sağlık Bakanlığı tarafından dün akşam saatlerinde yapılan açıklamada Irak’ın genelinde 1261 kişinin daha korona virüse yakalanarak toplam vaka sayısının 16675’e ulaştığı vurgulandı. Öte yandan korona virüs hastası 31 kişinin hayatını kaybettiği belirtildikten sonra 354 korona virüs hastasının tekrardan sağlığına kavuştuğu ifade edildi.

Haber ajansları Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamadan şunları aktardı: “Irak’ın tüm muhafazalarındaki laboratuvarlarda son 24 saat içerisinde 9342 test yapıldı. Söz konusu testler sonucunda 1261 kişiye daha korona virüsün bulaştığı tespit edildi.”

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada korona virüs testleri pozitif çıkan hastalar şu bölgelerden: Basra muhafazası 23 vaka, Bağdat/Resafe 123 vaka, Bağdat/Kerh 174 vaka, Tıb şehri 267 vaka, Meysan muhafazası 76 vaka, Babil muhafazası 26 vaka, Erbil muhafazası 11 vaka, Necef muhafazası 14 vaka, Süleymaniye muhafazası 58 vaka, Kerbela muhafazası 33 vaka, Vasit muhafazası 233 vaka, Tamim muhafazası 16 vaka, Salahuddin muhafazası 9 vaka, Ninova muhafazası 9 vaka, Zi Kar muhafazası 8 vaka, Diyala muhafazası 70 vaka, Kadisiye muhafazası 94 vaka, Duhok muhafazası 3 vaka, Enbar muhafazası 3 vaka, Müsenna muhafazası 11 vaka. Ülkenin genelinde yapılan toplam test sayısı 330,526’ya ulaştı.

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada Bağdat/Resafe, Bağdat/Kerh, Tıb, Zi Kar, Salahuddin, Necef, Vasit, Müsenna, Basra, Diyala, Meysan, Babil, Enbar ve Tamim bölgelerinde korona virüs hastası 31 kişinin hayatını kaybettiğini ve Bağdat/Resafe 106, Bağdat/Kerh 108, Diyala muhafazası 4, Tıb şehri 30, Zi Kar muhafazası 10, Basra muhafazası 13, Kerbela muhafazası 5, Duhok muhafazası 5, Meysan muhafazası 19, Babil muhafazası 16, Necef muhafazası 11, Kadisiye muhafazası 8, Ninova muhafazası 5, Tamim muhafazası 14 olmak üzere 354 korona virüs hastasının tekrardan sağlığına kavuştuğu belirtildikten sonra şöyle denildi: “Şuanda ülke genelinde vaka sayısı 16675, hayatını kaybedenleri sayısı 456, tekrardan sağlığına kavuşanların sayısı 6568’e ulaşmıştır.”

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada kalabalık yerlere gidilmemesi, taziye meclislerine veya kutlama meclislerine gidilmemesi uyarılarına dikkat edilmemesi ve bu kararlara aykırı davrananların istisnasız hesaba çekilmesi gerektiğine dikkat çekti. Öte yandan sosyal mesafe kurallarına uyulması ve bireysel ve toplumsal korunma tavsiyelerinin dikkate alınması uyarısında bulundu.

Hille Şehrinin Kuzeybatısında Haşdi Şaabi Milisleri Hedef Alındı: 2 Yaralı

Babil muhafazasının merkezi olan Hille şehrinin kuzeybatısında bugün sabah saatlerinde Haşdi Şaabi milislerinin aracını hedef alan patlama sonucunda Haşdi Şaabi milislerinden kişinin yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından bugün yapılan açıklamaya göre Hille şehrinin kuzeybatısında yer alan Curf Es-Suhr nahiyesine bağlı Fadiliye mıntıkasındaki bir yola tuzaklanan bomba bugün sabah saatlerinde Haşdi Şaabi milislerinin aracı geçtiği esnada infilak etti. Söz konusu patlama sonucunda Haşdi Şaabi milislerinden kişinin yaralandığı ve araçta ağır hasarın meydana geldiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, patlamanın meydana geldiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin mezkur bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldıktan ve olay hakkında soruşturma başlattıktan sonra patlamayı düzenleyenleri yakalamak hedefiyle bazı noktalara eş zamanlı operasyonlar düzenlediklerini aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarını yaralıları tedavi amaçlı en yakın hastaneye naklettikleri bildirildi.

HEYET Net

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