Irak Müslüman Alimler Heyeti: “Irak’ın Gerçek Problemi Mevcut Siyasettir”

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği, İtaat Sözleşmesinin yükümlülükleri ve Amerika-Irak Diyaloğu hakkında bir açıklama yayınladı.

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği tarafından yayınlanan açıklamada şöyle denildi: “11 Haziran 2020 Perşembe günü Amerika-Irak Diyaloğu olarak isimlendirilen toplantı düzenlendi. Söz konusu toplantıda Amerika’nın Irak’ı işgal pozisyonun, Amerika yönetiminin Irak’taki siyasi çalışmaları ve hükümetleri yönetme halinin devam edeceği ortaya çıktı. Bu durum, buluşma çalışmalarının gidişatında, Irak hükümetine dayatılan dosyaların içeriklerinde, birçok Amerika merkezli resmi sitelerde pervasızca Amerika yaptırımları ifadelerine yer verilmesinde açık bir şekilde görüldü.”

Irak Müslüman Alimler Heyeti tarafından yayınlanan açıklamada Amerika ile Irak arasında video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantının, 2008 yılında Nuri El-Maliki hükümeti ile işgalci Amerika arasında imzalanan “İtaat Sözleşmesi” yükümlülüklerinin uygulanması bağlamında beklendiği gibi gerçekleştiğine dikkat çekti. Açıklamada Irak Müslüman Alimler Heyeti’nin daha önce bu sözleşmenin tehlikesine açıklamalarında, açık mektuplarında ve şeri fetvalarında dikkat çektiğine ve Irak’ı ve geleceğini bölgede Amerika nüfuzunun boyunduruğu altına alan, İran’ın destekleyici onayının ardından hakim partilerin onayladığı ve ortak olduğu bu anlaşmayı “İtaat Sözleşmesi” olarak nitelendirdiğine vurgu yapıldı.

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği tarafından yayınlanan açıklamada şöyle devam edildi: “Irak Müslüman Alimler Heyeti olarak bizler, Amerika-İran işgallerini, “İtaat Sözleşmesini”, etkilerini, tamamlayıcılarını ve bu buluşmayı reddettiğimizi bir kez daha vurguluyoruz ve şunlara dikkat çekiyoruz: ‘Söz konusu Amerika-Irak diyaloğu, Irak’ı Amerika nüfuzunun boyunduruğu altına alan ve 2008 yılında yapılan ‘İtaat Sözleşmesi’ esasları ve prensipleri üzerine mebnidir. Irak halkını aldatmak için bazılarının göstermeye çalıştığı gibi yeni bir anlaşma söz konusu değildir. Bu aynı şekilde hükümet tarafını ve bunların –gerçekte sahip olmadıkları- güçleri ve yetenekleri hakkındaki tartışmayı kimin temsil ettiği noktasındaki kargaşayı da taşımıyor. Bu buluşma, ‘Halkla İlişkiler Oturumu’ veya ‘Aşağılayıcı Koşullar İçin Aşağılayıcı İmza Oturumu’ vasfını aşamadı ve hükümet temsilcisinin seçilmesi siyasi ve milli olmayan esaslara göre belirlendi. Özellikle El-Kazimi’nin açıklamasından sonra: ‘Müzakereler, referansın görüşüne göre mi olacak?!’”

Irak Müslüman Alimler Heyeti daha sonra açıklamada Amerika’nın görüşmenin vaktini, Irak’ın siyasi, güvenlik, ekonomik düzeylerinde kötü şartlar içinde olduğu, petrol fiyatlarının düştüğü, hükümetin görevlilerin maaşlarını ödemeye güç yettiremediği bir zamanda belirlediğine dikkat çektikten sonra aynı şekilde sağlık krizleri ve korona virüs felaketi yaşandığı bir zaman aralığını tercih ettiğini ifade etti. Bu durumun, hükümetin boyun eğme halini, beyan edilen abartılar ve iddiaların aksine Amerika’nın taleplerine teslim olmasını teyit etmekte olduğunu belirtti.

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği tarafından yapılan açıklamada şöyle devam edildi: “Toplantı konularının seçilmesi Amerika tarafından belirlendi. Irak hükümeti heyeti tarafından hiçbir konu ortaya konulmadı. Aynı şekilde yapılacaklar listesinde ve hükümetin taleplerinde bu açıkça görülmektedir. Netice Irak’ın ve halkının maslahatından uzak, Amerika’nın çıkarlarına yöneliktir.”

Irak Müslüman Alimler Heyeti daha sonra toplantının detaylarına değinerek ekonomi düzeyinde anlaşmanın hükümetin, ekonomi planları koyması ve uygulamayı yönetmesi için Amerikalı danışmanları artırması şeklinde yapılmasını öngördüğü açıklamasında bulundu. Bu durumun, Irak’ı işgalin başlangıcı durumuna döndüreceğini, o sıralarda işgalcilerin Irak’ın her bakanlığına Amerikalı danışmanları tayin ettiğini açıkladı. Aynı şekilde koşulların, enerji ve diğer sektörlerde Amerikalı şirketlere uygun şekilde hazırlanmakta olduğunun altını çizerek bu durum karşısında Amerika’nın istediği ekonomik kazanımları gerçekleştireceğini ve Irak’ın, tamamıyla Amerika’nın kararlarının boyunduruğunda kalacağını vurguladı.

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği tarafından yayınlanan açıklamada şöyle devam edildi: “Siyasi açıdan ise Amerika, işgalden sonraki mevcut siyasi rejimi ve anayasayı korumayı öngören “İtaat Sözleşmesi” maddelerinin uygulanması bağlamında uluslararası destek ekseninde yeni seçimlerin yapılması için El-Kazimi hükümetini destekleyeceğini vaat etti. Mevcut siyasi rejimi, hükümeti, partileri şüpheli egemenlikle ve sahte demokrasiyle sevindirme karşısında Irak’ta Amerika otoritesi daha fazla güçlenmektedir.”

Irak Müslüman Alimler Heyeti toplantının detaylarına değinirken güvenlik noktasında da bu toplantıda Amerika Birleşik Devletlerinin “Güvenlik Endişesi Yaşayan Vatandaş” konusunun ve El-Kazimi hükümetine Amerikalı kuvvetlerini ve uluslararası koalisyon şemsiyesi altındaki üslerini koruma noktasında düşen yükümlülüklerin ele alındığını açıkladı.

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterlik tarafından yayınlanan açıklamada şöyle devam edildi: “Hükümet açısından ise kültür dosyası toplantının sonucuydu. Yağmalanmış Irak tarihi eserlerinden bazılarının, Irak’ın siyasi arşivinin, Baas Partisi arşivinin tekrardan planlanması tartışıldı. Bu işgalden sonraki geçen yıllarda Irak’ın egemenliğinin olmayışının derinliğine ve hükümetin Irak’tan ve Iraklılardan alınan şeyleri geri almaya güç yettiremeyeceğine açık bir işarettir tarihi eserler ve arşiv düzeyinde bile…”

Irak Müslüman Alimler Heyeti yayınladığı açıklamasında bu toplantıda hiçbir diyaloğun gerçekleşmediğine, yeni bir şey getirmediğine inandığını vurguladı. Amerikalı kuvvetlerinin Irak’tan çekileceği söylentileri ekseninde meydana gelenlerin aksine Irak’ta Amerikalıların siyasi ve askeri varlıklarını derinleştirmekten başka bir şey olmadığına dikkat çektikten sonra bu toplantının özü ve maddesinin, tamamıyla düşmeden önce mevcut siyasi rejime yardım sağlamak, onun bekasının fırsatlarını güçlendirmek, Irak’ta trajik vakanın baskısı altında yıkılmasına engel olmaya çalışmak olduğunun altını çizdi.

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği tarafından yayınlanan açıklamanın sonunda ise şu ifadeler kullanıldı: “Irak Müslüman Alimler Heyeti olarak bizler aynı şekilde, Irak’ın gerçek probleminin siyasi çalışmalar, Amerika ile İran hayranları arasında bölünen kuklalar, bunların hegemonyalarını birbirlerine dayatmaya çalışması olduğunu vurgulamaktayız. Çözüm, yalan diyaloglarla gaflete düşen diğerlerinin hegemonyasına ve iradesine boyun eğmeyen gerçek Irak iradesiyle gerçekleşecektir.”

HEYET Net

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