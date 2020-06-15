Enbar Şubesi’nden Göçmen Kampında Dezenfektan, Eldiven ev Maske Dağıtımı

Irak’ın batısında yer alan Enbar muhafazasında faaliyet gösteren Irak Müslüman Alimler Heyeti’nin Enbar Şubesi, Habbaniye’de turistik şehirdeki göçmen kampı ilaçladı ve söz konusu göçmen kampında yaşayan göçmen ailelere dezenfektan ve maske dağıttı.

Enbar Şubesi tarafından yapılan ilaçlama çalışması göçmen kampında korona virüsten korunmaları için göçmen ailelerin çadırları, yatakları ve battaniyelerini kapsadı. Aynı şekilde Enbar Şubesi tarafından korona virüsün intikalinden korunmak ve yayılmasına engel olmak için dezenfektan, maske ve eldiven dağıtıldı. Aynı şekilde Enbar Şubesi göçmen kampındaki aileleri kalabalık ortamlardan uzak durmaları, temizliğe dikkat etmeleri, günlük sterilizasyona önem vermeleri noktasında uyardı.

Bu bağlamda Enbar Şubesi tarafından yardımların ulaştığı göçmen aileler, Irak Müslüman Alimler Heyeti’ne teşekkür etti ve Enbar muhafazasındaki şubesinin insani çalışmalarını, göçmenlerin sağlığına ve selametine gösterdikleri ihtimamı takdir ettiler

HEYET Net

35 total views, 3 views today