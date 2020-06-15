Irak’ın Gündeminden (15.06.2020)

Kerbela ve Babil Muhafazalarında İki Farklı Olay

Kerbela muhafazasında yer alan Rezaze mıntıkasında dün ikindi saatlerinde meydana gelen trafik kazası sonucunda 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 3 kişinin de yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edilirken yine Babil muhafazasının merkezi Hille şehrinin güneyinde bir kadının kendisini asarak intihar ettiği gelen bilgiler arasında.

Haber ajanslarının Sivil Savunma Müdürlüğüne dayandırdığı habere göre Kerbela muhafazasında yer alan Rezaze mıntıkasında dün ikindi saatlerinde bir kaza meydana geldi. Söz konusu kaza sonucunda 1 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği ve 3 kişinin de yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi. Kaynaklar olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin bölgede güvenliği sağladıktan sonra olay hakkında soruşturma başlattıklarını aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının yaralıları tedavi amaçlı en yakın hastaneye, hayatını kaybeden kişiyi ise bazı hukuki işlemlerden sonra yakınlarına teslim etmek üzere adli tıpa naklettikleri bildirildi.

Öte yandan Babil muhafazasının merkezi olan Hille şehrinin güneyinde yer alan Hamza El-Garbiyye nahiyesinde 40 yaşlarında bir kadının evinde kendisini asarak intihar ettiği kaynaklar tarafından rapor edildi. Kaynaklar söz konusu intihar vakasının meydana geldiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin olay hakkında soruşturma başlattıklarını aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının intihar eden kadının cesedini bazı hukuki işlemlerden sonra yakınlarına teslim etmek üzere adli tıpa naklettikleri bildirildi.

Irak’ta intihar vakalarının 2003 Amerika işgalinden sonra arttığı ve işgal öncesinde Irak’ta böyle bir problemle karşılaşılmadığı biliniyor. Uzmanlar gençler arasında intiharın artması problemine yaşam standartlarının düşmesi, işsizlik, reform ümitlerinin yitirilmesi, eğitim zayıflığı, hükümet ihmali sonucunda cehaletin artması, Milli Eğitim Bakanlığında yolsuzluğun artması gibi sorunları sebep gösteriyor.

Nasiriye Hapishanesinde Tıbbi İhmal Sonucu Bir Mahkum Hayatını Kaybetti

Zi Kar muhafazasında yer alan, kötü üne sahip Hut Hapishanesinde bir mahkumun sağlık durumu iyice kötüleşmesinden sonra hükümet tarafından ihmal edilmesi sonucunda hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Haber ajanslarının yerel kaynaklara dayandırdığı habere göre Zi Kar muhafazasında yer alan Hut Hapishanesinde bir idam mahkumu sağlık problemlerinden dolayı dün sabah saatlerinde hücresinde hayatını kaybetti.

Kaynaklar tarafından yapılan açıklamada mahkumun 1987 doğumlu olduğu, Zi Kar muhafazasının merkezi olan Nasiriye şehrindeki kötü üne sahip Hut Hapishanesinde hücresinde hayatını kaybettiği ifade edildi.

Kaynaklar aynı şekilde söz konusu mahkumun vefat sebebinin kolon kanserine yakalanması sonucunda sağlık durumunun kötüleşmesi ve hapishanedeki yetkililer tarafından ihmal edilmesi olduğuna dikkat çekti. Söz konusu mahkumun cesedinin bazı hukuki işlemlerden sonra yakınlarına teslim edilmek üzere adli tıpa nakledildiği belirtildi.

Uluslararası ve yerel hukuk örgütlerinin hükümet kuvvetleri ve milisler tarafından rastgele düzenlenen ve 18 yılda 100 binden fazla masum insan tutuklanarak ülkeyi büyük bir hapishaneye dönüştüren operasyonların bir an önce durdurulması çağrılarına rağmen geçen hafta hükümetin ihmali sonucunda 3 mahkumun daha hayatını kaybettiği biliniyor.

Irak’ın Genelinde Korona Virüs Vaka Sayısı 21315’e Yükseldi

Irak Sağlık Bakanlığı tarafından dün akşam saatlerinde yapılan açıklamada Irak’ın genelinde 1106 kişinin daha korona virüse yakalanarak toplam vaka sayısının 21315’e ulaştığı vurgulandı. Öte yandan korona virüs hastası 45 kişinin hayatını kaybettiği belirtildikten sonra 1150 korona virüs hastasının tekrardan sağlığına kavuştuğu ifade edildi.

Haber ajansları Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamadan şunları aktardı: “Irak’ın tüm muhafazalarındaki laboratuvarlarda son 24 saat içerisinde 10135 test yapıldı. Söz konusu testler sonucunda 1106 kişiye daha korona virüsün bulaştığı tespit edildi.”

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada korona virüs testleri pozitif çıkan hastalar şu bölgelerden: Basra muhafazası 70 vaka, Bağdat/Resafe 72 vaka, Bağdat/Kerh 225 vaka, Tıb şehri 77 vaka, Meysan muhafazası 73 vaka, Babil muhafazası 23 vaka, Erbil muhafazası 37 vaka, Necef muhafazası 82 vaka, Süleymaniye muhafazası 169 vaka, Kerbela muhafazası 27 vaka, Vasit muhafazası 30 vaka, Tamim muhafazası 28 vaka, Ninova muhafazası 4 vaka, Zi Kar muhafazası 103 vaka, Diyala muhafazası 70 vaka, Enbar muhafazası 340 vaka. Ülkenin genelinde yapılan toplam test sayısı 330,526’ya ulaştı.

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada Bağdat/Resafe, Bağdat/Kerh, Tıb, Zi Kar, Süleymaniye, Necef, Vasit, Müsenna, Basra, Diyala, Meysan, Babil, Enbar ve Tamim bölgelerinde korona virüs hastası 45 kişinin hayatını kaybettiğini ve 1150 korona virüs hastasının tekrardan sağlığına kavuştuğu belirtildikten sonra şöyle denildi: “Şuanda ülke genelinde vaka sayısı 21315, hayatını kaybedenleri sayısı 652, tekrardan sağlığına kavuşanların sayısı 9271’e ulaşmıştır.”

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada kalabalık yerlere gidilmemesi, taziye meclislerine veya kutlama meclislerine gidilmemesi uyarılarına dikkat edilmemesi ve bu kararlara aykırı davrananların istisnasız hesaba çekilmesi gerektiğine dikkat çekti. Öte yandan sosyal mesafe kurallarına uyulması ve bireysel ve toplumsal korunma tavsiyelerinin dikkate alınması uyarısında bulundu.

Tikrit Şehrinin Doğusunda Hükümet Kuvvetleri Hedef Alındı: 3 Ölü 4 Yaralı

Salahuddin muhafazasının merkezi olan Tikrit şehrinin doğusunda bugün akşam saatlerinde meydana gelen patlama sonucunda hükümet kuvvetlerinden 3 kişinin hayatını kaybettiği ve 4 kişinin de yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından bugün yapılan açıklamaya göre Tikrit şehrinin doğusunda yer alan Tuzhurmatu kazasında bir yola tuzaklanan bomba, bugün akşam saatlerinde hükümet kuvvetlerinin devriye aracı geçtiği esnada infilak etti. Söz konusu patlama sonucunda hükümet kuvvetlerinden 3 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği ve 4 kişinin de yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, patlamanın meydana geldiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin mezkur bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldıktan ve olay hakkında soruşturma başlattıktan sonra patlamayı düzenleyenleri yakalamak hedefiyle bazı noktalara eş zamanlı operasyonlar düzenlediklerini aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarını yaralıları tedavi amaçlı en yakın hastaneye, hayatını kaybeden kişilerin cesetlerini ise bazı hukuki işlemlerden sonra yakınlarına teslim etmek üzere adli tıpa naklettikleri bildirildi.

HEYET Net

15 total views, 3 views today