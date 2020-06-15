Kudüs ve Mescid-i Aksa’ya destek için “Uluslararası Alimler Buluşması”

İslam devletlerinin genelindeki ilmi alimler birlikleri, heyetler ve cemiyetlerden 40 alimler müessesesi, 21 Şevval 1441 – 16 Haziran 2020 Cumartesi günü, Haziran Savaşı ve Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem)’in İsra olayının geçtiği toprakların ve tüm Filistin topraklarının işgal edilmesinin 53. Yıldönümü münasebetiyle Kudüs ve Mescid-i Aksa’ya destek olmak maksadıyla Uluslararası Alimler Buluşması düzenlendi. Söz konusu ilmi kuruluşlar arasında Dünya Müslüman Alimler Birliği, Yurtdışındaki Filistinli Alimler Heyeti, Irak Müslüman Alimler Heyeti’nin resmi sözcüsü Dr. Abdulhamit El-Ani katılımıyla Irak Müslüman Alimler Heyeti yer aldığı gibi İslam dünyasının seçkin alimleri ve davetçileri de katılım gösterdi.

Uluslararası Alimler Buluşması, İslam alimlerinin iştiraki ve 40 ilmi kuruluşun katılımıyla, 13 Haziran Cumartesi günü video-konferans yöntemiyle ZOOM uygulaması üzerinden gerçekleşti.

Söz konusu Uluslararası Alimler Buluşması, Filistinlilere destek, Siyonist oluşumların Filistin topraklarının büyük bir bölümünü içeren tüm Yahudileştirme projelerini tenkit etme ve buna karşı çıkma, tek ümmet ve tek duruş olarak tüm bunların karşısında durma, tüm işgal, zulüm ve despot şekillerini reddetme amacıyla düzenlendi.

Basın ve medya kuruluşlarını, ZOOM uygulaması aracılığıyla gerçekleşecek bu programı ele almaya davet eden duyuruda, program akışı şu şekilde sıralandı:

“Program koordinatörü: Dr. Vasfi Aşur Ebu Zeyd

– Kur’an-ı Kerim tilaveti ile açılış

– Konuşmacı Şeyh İkrime Sabri-Mescid-i Aksa İmamı

– Konuşmacı İsmail Heniyye-Filistin İslami Direniş Hareketi (Hamas) Siyasi Büro Başkanı

– Konuşmacı Dr. Muhammed el-Hindi-İslami Cihad Hareketi Liderlerinden

– Konuşmacı Hamid al-Ahmar-Kudüs İçin Parlamenterler Birliği Başkanı

– Konuşmacı Kudüs Bakanı Hatem Abdulkadir-Vakıflar ve İslami Mukaddesatlar işleri üyesi

– Konuşmacı Mohammed Al Awadi-Davetçi

– Konuşmacı Dr. Ahmed er-Reysuni-Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı

– Konuşmacı Ali Erbaş-Türkiye Diyanet İşleri Başkanı

– Konuşmacı Şeyh Abdul Malik Al-Saadi-Iraklı İslam Alimi

– Konuşmacı Şeyh Abdullah Lam-Senegal Abdurrahman Cemaati Lideri

– Konuşmacı El Sadık Abd-Alrahman Ali Al Ghariani-Libya Müftüsü

– Konuşmacı Halid Seyfullah er-Rahmani-Hindistan İslam Fıkıh Akademisi Genel Sekreteri ve Haydarabad İslam Yüksek Enstitüsü Başkanı

– Konuşmacı Şeyh Muhyiddin Cundi-Endonezya Uleması Konseyi Başkan Yardımcısı

– Konuşmacı Şeyh Muhammed El-Hasan Ed-Dedo-Moritanya Alim Yetiştirme Merkezi Başkanı ve Yurt dışındaki Filistinli Akademisyenler Derneği İstişare Konseyi Başkanı

– Konuşmacı Dr. İnamullah Mesihuddin-Sri Lanka’daki Müslümanların Ulusal Şura Konseyi Genel Sekreteri

– Konuşmacı Dr. Hemmam Said

– Konuşmacı Muhammed Ebu Ratıb-İlahi Sanatçısı

– Konuşmacı Ahmed el-Kandari-Şair”

HEYET Net

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