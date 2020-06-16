Irak Müslüman Alimler Heyeti Tikrit Şubesi’nden Göçmen Ailelere Gıda Yardımı

Irak Müslüman Alimler Heyeti bünyesinde faaliyet gösteren Tikrit Şubesi, Irak’ın kuzeyinde yer alan Erbil muhafazasında göçmen ailelere gıda dağıttı.

Irak Müslüman Alimler Heyeti Tikrit Şubesi’nin insani yardım kampanyası kapsamında Enbar ve Ninova muhafazalarından göç eden ailelerden 45 göçmen aileye gıda kolisi dağıtıldı. Söz konusu gıda kolisinde pirinç, salça, yağ, mercimek, şeker, dezenfektan yer aldı.

Irak Müslüman Alimler Heyeti Tikrit Şubesi tarafından düzenlenen insani yardım kampanyası, imkanlar ölçüsünde göçmen ailelere ve ihtiyaç sahibi ailelere yardım etmek, korona virüs, sokağa çıkma yasağı, işlerin durması ve rızık kazanma sebeplerinin kesilmesi gölgesinde ülkenin geçirdiği bu zor süreçte Iraklılar arasında sosyal sorumluluk bağlarını güçlendirmek için Irak Müslüman Alimler Heyeti’nin şubeleri ve birimleri tarafından düzenlenen insani yardım çalışmaları kapsamında gerçekleşti.

HEYET Net

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