Irak’ın Gündeminden (16.06.2020)

Uluslararası Bağdat Havaalanı Çevresine Katyuşa Füzesiyle Saldırı

Hükümete bağlı Medya Güvenlik Ağı tarafından bugün sabah saatlerinde yapılan açıklamaya göre dün gece geç saatlerde Bağdat Uluslararası Havaalanı çevresine 3 adet katyuşa füzesi düştü.

Haber ajanslarının Medya Güvenlik Ağı’na dayandırdığı habere göre Uluslararası Bağdat Havaalanı içerisinde Amerika askerin de bulunduğu askeri karargah yakınlarına dün gece geç saatlerde 3 adet katyuşa füzesi düştü. Söz konusu olay sonucunda ölen ya da yaralanan olmadığı ifade edildi.

Medya Güvenlik Ağı tarafından yapılan açıklamada füzelerin Başkent Bağdat’ın batısında yer alan Mekasib mahallesinden atıldığına işaret ettikten sonra güvenlik güçlerinin bölgede füze rampası bulduğunu, atılmamış bir füzenin de rampada olduğunu açıkladı.

Aylardan beri Irak’ta Amerikalı kuvvetlerin de konuşlandığı askeri karargahların, Başkent Bağdat’taki Amerika büyükelçiliğin İran’a yakın milisler tarafından düzenlenen füze saldırılarına maruz kaldığı biliniyor. Bu durum, ülkeyi kasıp kavuran ekonomik sorunlar ve sağlık problemleri şöyle dursun güvenlik alanında silahlı milislerin El-Kazimi hükümeti tarafından kontrol edilemediğini göstermektedir.

Irak Hükümeti Gayri Hukuki Tutuklamalarına Devam Ediyor: 9 Vatandaş Tutuklandı

Enbar ve Ninova muhafazalarında yer alan bazı mıntıkalara bugün öğle saatlerinde hükümete bağlı güvenlik güçleri tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonlar sonucunda vatandaşlardan 9 kişinin tutuklandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından bugün yapılan açıklamaya göre Ninova muhafazasında yer alan bazı mıntıkalara bugün öğle saatlerinde hükümete bağlı kuvvetler tarafından eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Söz konusu operasyonlar sonucunda vatandaşlardan 6 kişinin güvenlik güçleri tarafından tutuklandıkları kaynaklar tarafından rapor edildi. Yine Enbar muhafazasında hükümete bağlı güvenlik güçleri tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonlar sonucunda 3 kişinin terör örgütüne bağlı olma iddiasıyla tutuklandığı kaynaklar tarafından ifade edildi.

Kaynaklar, hükümet kuvvetlerinin bazı istihbarat bilgisine dayanarak bu tutuklamaları gerçekleştirdiğini öne sürdü. Aynı şekilde emniyet kuvvetleri tarafından tutuklanan kişilerin emniyet merkezine soruşturmaları tamamlanması için nakledildiği kaydedildi.

Hükümete bağlı emniyet kuvvetlerin, çeşitli muhafazalarda yüzlerce vatandaşın tutuklanmasıyla sonuçlanan gözaltı operasyonlarına devam ettiği biliniyor. Aynı şekilde bu operasyonlarda vatandaşların, mezhepçilik izlerine rastlanılan öldürme ve kötü muamelelerle karşılaştığı ifade ediliyor.

Necef Muhafazasında Göstericiler Darp Edildi: 25 Gösterici Tutuklandı

Necef muhafazasında gösteri alanında barışçıl gösteriler düzenleyen gösterilere hükümete bağlı güvenlik güçlerin saldırdığı ve gösterilerden 25 kişiyi tutukladığı Necef muhafazasındaki devrimciler tarafından aktarıldı.

Devrimciler tarafından bugün yapılan açıklamada hükümete bağlı güvenlik güçlerinin Necef muhafazasındaki gösteri alanın yakınlarına yöneldiği ve göstericileri darp ettiği ve 25 göstericiyi tutukladığı ifade edildi.

Söz konusu açıklamada hükümete bağlı güvenlik güçlerinin sokak ve caddelerde göstericileri kovaladığı, evlere saldırarak göstericileri evlerinde tutukladığı belirtilirken barışçıl göstericilere karşı şiddet kullanılmasından Necef valisi sorumlu tutularak tutuklanan göstericiler serbest bırakılmadığı takdirde gerginliğin artacağı tehdidinde bulunuldu.

HEYET Net

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