Kültürel Perşembe Meclisinde Siyasi Birimi Başkanı Dr. Müsenna Haris Ed-Dari “Virüs Felaketi ve Fikri Felaket” Adında Seminer Düzenledi

Irak Müslüman Alimler Heyeti Divanı’nda her hafta düzenlenen Kültürel Perşembe Meclisi bu hafta video konferans yöntemiyle gerçekleşti. Bu bağlamda Irak Müslüman Alimler Heyeti bünyesinde faaliyet gösteren Siyasi Birimi Başkanı Dr. Müsenna Haris Ed-Dari, korona virüse ilişkin korunma tedbirleri ve işlemleri ekseninde “Virüs Felaketi ve Fikri Felaket” adını taşıyan bir seminer verdi.

Bu bağlamda Irak Müslüman Alimler Heyeti Siyasi Birimi Başkanı Dr. Müsenna Haris Ed-Dari konuşmasında iki noktaya odaklandı. Dr. Müsenna Haris Ed-Dari birinci noktada bütün dünyayı kasıp kavuran korona virüs felaketini, musibet ve felaket kavramını, dil ve vaka olarak delaletlerini, tarihi olarak kullanımını el aldı. Siyasi Birimi Başkanı Dr. Müsenna Haris Ed-Dari bu bağlamda konunun hakikatine ilişki görüşler ve icraatlar bakımından çeşitli ülkelerde tanık olunan örnekler sundu.

Irak Müslüman Alimler Heyeti Siyasi Birimi Başkanı Dr. Müsenna Haris Ed-Dari, siyasi ve idari yolsuzluğun ayyuka çıktığı Irak’ta korona virüsün yayılması karşısında Irak’ın ve Iraklıların durumuna, sağlık, ekonomi, sosyal alanlara etkisine değindikten sonra şunları söyledi: “Irak’ı kuşatan bu tehlikeli aşama, hükümetin acizliğinden ve kriz yönetimindeki başarısızlığından kaynaklanmaktadır. Özellikle korona virüse yakalananların ve hayatını kaybedenlerin sayısı artmışken bu süreç her seviyede korkunç bir felaketin habercisidir. Bunun mukabilinde de hükümet yetkilileri, koruma araçlarını edinme, insanları koruma, karantina gereklerini sağlamaya ilişkin üzerlerine düşen görevleri yerine getirmeden durabilmektedir.”

Irak Müslüman Alimler Heyeti Siyasi Birimi Başkanı Dr. Müsenna Haris Ed-Dari, korona virüs felaketi karşısındaki duruş, korona virüs vakalarının azalması için ciddi bir şekilde çalışma, güven sağlayan bir aşamaya ulaşma ile bu felaket karşısında üzerine düşen görevi yerine getirmeme veya geciktirme, kayıtsız kalma arasında devletler arasındaki farklara değindi. Bu bağlamda Dr. Müsenna Haris Ed-Dari halkları ve toplumları, korunma işlemlerine uyma noktasında dayanışmaya, destek sağlamaya, yardımlaşmaya, genel sağlığı korumak ve güzel bir şekilde bu krizi aşmak için insani sorumluluğu üstlenmeye çağırdı.

Irak Müslüman Alimler Heyeti Siyasi Birimi Başkanı Dr. Müsenna Haris Ed-Dari seminerin ikinci noktasında siyaset, düşünceler, şahıslar ve seçkinler düzeyinde ayrı bir probleme dönüşen fikri felakete değindi. Özellikle ümmetin gerçek düşmanının teşhis edilmesinde, öncelikli çalışmalar belirlemek için anın gereklerinin bilinmesinde, İslam ümmetinin problemlerinin çözümünde doğru bir yol belirlenmesinde pusulanın yitirilmesi ekseninde bu problemi ele aldı.

Irak Müslüman Alimler Heyeti Siyasi Birimi Başkanı Dr. Müsenna Haris Ed-Dari daha sonra seminerinde siyasi ve fikri alanlardan bazı örnekler verdikten sonra Filistin meselesine destek verme argümanıyla bir çok İslam ümmeti alanında düşmanla yapılan teatinin ve İran ile mücadele, onun genişleme politikalarına karşı durma Siyonist oluşumlarla normalleşme tehlikesini açıkladı. Siyasi Birimi Başkanı Dr. Müsenna Haris Ed-Dari İran ve Siyonistlerin her ikisinin de işgalci ve açık düşman olduğunu, hiçbir şahsiyete, harekete veya fikri akıma diğerinin tehlikesinden dolayı birinin tarafında yer almasına gerek olmadığını vurguladı.

Irak Müslüman Alimler Heyeti Divanı’nda her hafta düzenlenen Kültürel Perşembe Meclisinde bu hafta video konferans yöntemiyle düzenlenen seminerin sonunda Siyasi Birimi Başkanı Dr. Müsenna Haris Ed-Dari, İslam ümmetinin meselelerini parçalara ayırmaya izin vermeyen, bazı parçalarının başarısı göz önünde bulundurularak diğer parçaları yok etmeyi reddeden sabiteler ve ilkeler ekseninde düşünceyi temizlemeyi, siyasi çalışmaları tashih etmeyi hedefleyen bir dizi tavsiyede bulundu.

HEYET Net

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