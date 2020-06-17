Irak’ın Gündeminden (17.06.2020)

Irak’ın Genelinde Korona Virüs Vaka Sayısı 22700’e Yükseldi

Irak Sağlık Bakanlığı tarafından dün akşam saatlerinde yapılan açıklamada Irak’ın genelinde 1385 kişinin daha korona virüse yakalanarak toplam vaka sayısının 22700’e ulaştığı vurgulandı. Öte yandan korona virüs hastası 60 kişinin hayatını kaybettiği belirtildikten sonra 591 korona virüs hastasının tekrardan sağlığına kavuştuğu ifade edildi.

Haber ajansları Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamadan şunları aktardı: “Irak’ın tüm muhafazalarındaki laboratuvarlarda son 24 saat içerisinde 10330 test yapıldı. Söz konusu testler sonucunda 1385 kişiye daha korona virüsün bulaştığı tespit edildi.”

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada korona virüs testleri pozitif çıkan hastalar şu bölgelerden: Basra muhafazası 76 vaka, Bağdat/Resafe 465 vaka, Bağdat/Kerh 71 vaka, Tıb şehri 72 vaka, Meysan muhafazası 100 vaka, Babil muhafazası 60 vaka, Erbil muhafazası 32 vaka, Necef muhafazası 35 vaka, Süleymaniye muhafazası 132 vaka, Kerbela muhafazası 40 vaka, Vasit muhafazası 56 vaka, Tamim muhafazası 35 vaka, Ninova muhafazası 11 vaka, Zi Kar muhafazası 109 vaka, Diyala muhafazası 62 vaka, Enbar muhafazası 6 vaka, Kadisiye muhafazası 19 vaka, Duhok muhafazası 2 vaka ve Müsenna muhafazası 2 vaka. Ülkenin genelinde yapılan toplam test sayısı 380,005’e ulaştı.

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada Bağdat/Resafe, Bağdat/Kerh, Tıb, Zi Kar, Süleymaniye, Necef, Vasit, Basra, Diyala, Meysan, Babil, Erbil ve Tamim bölgelerinde korona virüs hastası 60 kişinin hayatını kaybettiğini ve 591 korona virüs hastasının tekrardan sağlığına kavuştuğu belirtildikten sonra şöyle denildi: “Şuanda ülke genelinde vaka sayısı 22700, hayatını kaybedenleri sayısı 712, tekrardan sağlığına kavuşanların sayısı 9862’e ulaşmıştır.”

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada kalabalık yerlere gidilmemesi, taziye meclislerine veya kutlama meclislerine gidilmemesi uyarılarına dikkat edilmemesi ve bu kararlara aykırı davrananların istisnasız hesaba çekilmesi gerektiğine dikkat çekti. Öte yandan sosyal mesafe kurallarına uyulması ve bireysel ve toplumsal korunma tavsiyelerinin dikkate alınması uyarısında bulundu.

Tikrit Şehrinin Doğusunda Haşdi Şaabi Milisleri Hedef Alındı: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Salahuddin muhafazasının merkezi olan Tikrit şehrinin doğusunda dün akşam saatlerinde Haşdi Şaabi milislerin güvenlik noktasına kimliği belirsiz kişiler tarafından düzenlenen silahlı saldırı sonucunda Haşdi Şaabi milislerinden 1 kişinin hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından bugün sabah saatlerinde yapılan açıklamaya göre Tikrit şehrinin doğusunda yer alan Mutibice mıntıkasında Haşdi Şaabi milislerine bağlı güvenlik noktasına dün akşam saatlerinde sivil bir araç kullanan kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Söz konusu silahlı saldırı sonucunda Haşdi Şaabi milislerinden 1 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, silahlı saldırının düzenlendiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin mezkur bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldıktan ve olay hakkında soruşturma başlattıktan sonra kayıplara karışan silahlı saldırganları yakalamak için bazı noktalara eş zamanlı operasyonlar düzenlediklerini aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının hayatını kaybeden kişiyi bazı hukuki işlemlerden sonra yakınlarına teslim etmek üzere adli tıpa naklettikleri bildirildi.

Salahuddin muhafazasının önceki akşam, Tikrit şehrinin doğusunda yer alan Tuzhurmatu kazasında bir yola tuzaklanan bombanın, hükümet kuvvetlerinin devriye aracı geçtiği esnada infilak etmesi sonucunda hükümet kuvvetlerinden 3 kişinin olay yerinde hayatını kaybetmesine ve 4 kişinin de yaralanmasına tanık olduğu biliniyor.

Musul Şehrinin Batısında Bir Kadının Cesedi Bulundu

Ninova muhafazasının merkezi olan Musul şehrinin batısında vücudunda kurşun izlerine rastlanan bir kadının cesedinin bugün öğle saatlerinde güvenlik güçleri tarafından bulunduğu kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından yapılan açıklamaya göre Musul şehrinin batısında yer alan Baduş bölgesi yakınlarına terk edilmiş 40 yaşlarında bir kadının cesedi bugün öğle saatlerinde hükümetin güvenlik güçleri tarafından bulundu.

Kaynaklar, kimlik tespiti ve bazı hukuki işlemlerden sonra yakınlarına teslim edilmek üzere adli tıpa nakledilen cesedin ellerinin ve gözlerinin bağlı olduğunu ve baş ve göğüs bölgelerinden kurşunlandığını açıkladı. Öte yandan güvenlik güçleri tarafından olay hakkında soruşturma başlatıldı.

Ninova muhafazasının geçtiğimiz Cuma günü, Musul şehrinin güneyinde yer alan Kayara nahiyesi yakınlarında vücudunda kurşun izlerine rastlanan 50 yaşlarında bir adamın cesedinin güvenlik güçleri tarafından bulunmasına tanık olduğu biliniyor.

Bakuba Şehrinin Kuzeydoğusunda Bir Eve Düzenlenen Silahlı Saldırıda 3 Kişi Yaralandı

Diyala muhafazasının merkezi olan Bakuba şehrinin kuzeydoğusunda bugün sabah saatlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından bir eve düzenlenen silahlı saldırı sonucunda bir aileden 3 kişinin yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından bugün yapılan açıklamaya göre Bakuba şehrinin kuzeydoğusunda yer alan Ebi Sayda nahiyesine bağlı Asri mahallesinde bir eve bugün sabah saatlerinde sivil bir araç kullanan kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Söz konusu silahlı saldırı sonucunda bir aileden 3 kişinin yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, silahlı saldırının düzenlendiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin mezkur bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldıktan ve olay hakkında soruşturma başlattıktan sonra kayıplara karışan silahlı saldırganları yakalamak için bazı noktalara eş zamanlı operasyonlar düzenlediklerini aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının yaralıları tedavi amaçlı en yakın hastaneye naklettikleri bildirildi.

Diyala muhafazasının geçtiğimiz Pazar günü, Bakuba şehrinin kuzeydoğusunda yer alan Hanikin kazasına bağlı Mihas köyünde kimliği belirsiz kişiler tarafından düzenlenen silahlı saldırı sonucunda 6 kişinin hayatını kaybetmesine ve 6 kişinin de yaralanmasına tanık olduğu biliniyor. Yine Cumartesi günü Diyala muhafazasında yer alan bazı mıntıkalara Haşdi Şaabi milisleri tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonlar sonucunda vatandaşlardan 10 kişinin tutuklandığı gelen bilgiler arasında.

HEYET Net

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