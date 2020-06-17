Kıraat Alimi ve Hafs’ın Asım’dan Rivayetinin En İyi Senet Sahibi Şeyh Abdulfettah Madkur (rahimehullah)’ın Vefatı Hakkında Açıklama

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği, kıraat alimi ve Hafs’ın Asım’dan rivayetinin en iyi senet sahibi Şeyh Abdulfettah Madkur (rahimehullah)’ın vefat etmesi münasebetiyle taziye açıklaması yayınladı. Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği tarafından yayınlanan açıklama şu şekilde:

Taziye

Allah (azze ve celle)’nin kaza ve kaderine daha fazla rıza göstererek, Irak Müslüman Alimler Heyeti olarak 23 Şevval 1441 – 15 Haziran 2020 Pazartesi günü, çoğunu Allah’ın kitabına hizmette harcadığı 88 yıllık yaşamın ardından hayatını kaybeden kıraat alimi ve Hafs’ın Asım’dan rivayetinin en iyi senet sahibi Şeyh Abdulfettah Madkur (rahimehullah)’ın vefat etmesi münasebetiyle taziyelerimizi bildiririz.

Şeyh Abdulfettah Madkur (rahimehullah) Mısır’ın Gizze muhafazasında yer alan Ebu Menres köyünde 1932 yılında dünyaya geldi. Kuran hafızlarından ve Cemiyetu’ş Şeriyye üyelerinden olan babası onu yetiştirdi. Kuran dersi alarak 11 yaşında hafız oldu. 1978 yılında Tecvit diploması aldı ve 1981 yılında Ezher Üniversitesi Arap Dili ve Edebiyatı Fakültesinde Kıraat Merkezinde yüksek ilmi diploma aldı.

Şeyh Abdulfettah Madkur (rahimehullah) Gizze muhafazasında Kuran İşleri Danışmanı olarak çalıştı. Aynı şekilde Umraniye’deki Kuranı Kerim Öğreticileri Okulu’nun yöneticiliğini yaptığı gibi söz konusu müessesenin Ebu Nemres ve diğer bölgelerdeki şubelerinin yöneticiliğini de yaptı. Şeyh Abdulfettah Madkur (rahimehullah) yine Umraniye’deki Huseyniye okulundaki Kuran Eğitimi programını yönettiği gibi Kahire’de Nil nehrinde bulunan Ravda adasındaki Şerif camiinde kıraat şeyhliği, ardından Ebu Nemres’te Abdullatif camiinde kıraat şeyhliği yaptı.

Şeyh Abdulfettah Madkur (rahimehullah) Kuran ve Arap dili eğitimi vermesi için Amerika’nın Kaliforniya eyaletine gönderildi. Şeyh Abdulfettah Madkur (rahimehullah) Kuran ilimlerinin orada yayılmasına katkı sağladı ve elinde bir çok Kuran hafızı yetişti.

Allah (azze ve celle) Şeyh Abdulfettah Madkur’a geniş rahmetiyle rahmet etsin, yakınlarına, öğrencilerine ve sevenlerine sabır ihsan etsin, Allah’ın kitabına hizmette, okunmasında ve öğretilmesinde gösterdiği çabalardan dolayı onu en güzel mükafatlarla mükafatlandırsın, onun yerini İslam ümmetinin konumunu tekrardan geri getirecek alimler ve karilerle doldursun.

Genel Sekreterlik

24 Şevval 1441

16 Haziran 2020

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