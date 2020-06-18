Irak Müslüman Alimler Heyeti Yardım Birimi’nin İnsani Yardım Kampanyaları Devam Ediyor

Irak Müslüman Alimler Heyeti bünyesinde faaliyet gösteren Yardım Birimi, Ümmül Kura İnsani Yardım Derneği ile yardımlaşarak Irak’ın kuzeyindeki Ninova muhafazasının merkezi olan Musul şehrinin doğusunda yer alan Hasan Şam göçmen kampındaki göçmen ailelere maddi yardımda bulundu.

Ümmül Kura İnsani Yardım Derneği ile yardımlaşarak insani yardım kampanyası düzenleyen Yardım Birimi tarafından, korona virüs, sokağa çıkma yasağı, işlerin durması ve rızık kazanma sebeplerinin kesilmesi gölgesinde ülkenin geçirdiği bu zor süreçte göçmen ailelerden 500 aileye yardım dağıtıldı.

Irak Müslüman Alimler Heyeti bünyesinde faaliyet gösteren Yardım Birimi’nin, Ümmül Kura İnsani Yardım Derneği ile yardımlaşarak düzenlediği söz konusu insani yardım kampanyası, tüm muhafazalarda göçmen ailelere yönelik düzenlenen kampanyalar kapsamında gerçekleşti. Yardımların kendilerine ulaşan Irak Müslüman Alimler Heyeti’ne göçmen ailelerin yanında durdukları ve Irak’ın geçirdiği bu zor süreçte yükleri hafifletmeye çalıştıkları için teşekkür ettiler.

HEYET Net

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