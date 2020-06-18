Irak’ın Gündeminden (18.06.2020)

Başkent Bağdat’ın Kuzeyindeki Silahlı Saldırıda Bir Hükümet Görevlisi Hayatını Kaybetti

Başkent Bağdat’ın kuzeyinde dün öğle saatlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından düzenlenen silahlı saldırı sonucunda bir hükümet görevlisinin hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

İçişleri Bakanlığına bağlı resmi kaynaklar tarafından dün ikindi saatlerinde yapılan açıklamaya göre Başkent Bağdat’ın kuzeyinde yer alan Hay Avar mıntıkası kapsamında dün öğle saatlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından Şehitler ve Yaralılar İşleri Müdürlüğüne bağlı bir komisere silahlı saldırı düzenlendi. Söz konusu silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, silahlı saldırının düzenlendiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin mezkur bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldıktan, halkı olay yerinden uzaklaştırdıktan ve olay hakkında soruşturma başlattıktan sonra kayıplara karışan silahlı saldırganları yakalamak için bazı noktalara eş zamanlı operasyonlar düzenlediklerini aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının hayatını kaybeden kişinin cesedini bazı hukuki işlemlerden sonra yakınlarına teslim etmek üzere adli tıpa naklettikleri bildirildi.

Başkent Bağdat’ın dün, Ebu Nuas ve Cidariye arasında yer alan mıntıkadaki Dicle nehrinde boğularak hayatını kaybeden 2 kişinin cesedinin dalgıçlar tarafından çıkartılmasına tanık olduğu biliniyor. Yine Başkent Bağdat’ın güneyinde yer alan Yusufiye nahiyesinde 4 depoda büyük bir yangın çıktığı gelen bilgiler arasında.

Başkent Bağdat’ta İki Farklı Olay

Başkent Bağdat’ın güneyinde yer alan Ed-Dora mıntıkasında dün akşam saatlerinde meydana gelen bir kavga sonucunda bir kadının hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edilirken yine Başkent Bağdat’ın kuzeyinde yer alan Huseyniye mıntıkasında bir cesedin güvenlik güçleri tarafından bulunduğu gelen bilgiler arasında.

İçişleri Bakanlığına bağlı resmi kaynaklar tarafından bugün sabah saatlerinde yapılan açıklamaya göre Başkent Bağdat’ın güneyinde yer alan Ed-Dore mıntıkasına bağlı Sıhha mahallesinde dün akşam saatlerinde akrabalar arasında bir kavga meydana geldi. Söz konusu kavgada silahların da kullanılması sonucunda bir kadının olay yerinde hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Yine kaynaklar tarafından yapılan bir diğer açıklamaya göre Başkent Bağdat’ın kuzeyinde yer alan Huseyniye mıntıkasına bırakılmış kimliği belirsiz bir kadının cesedi güvenlik güçleri tarafından bulundu. Kaynaklar, cesedin çeşitli bölgelerinden kurşunlandığını açıkladı.

Kaynaklar, olay yerlerine intikal eden güvenlik güçlerinin mezkur bölgelerde güvenliği sağladıktan sonra olaylar hakkında soruşturma başlattıklarını aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının hayatını kaybeden kişilerin cesetlerini bazı hukuki işlemlerden sonra ailelerine teslim edilmek üzere adli tıpa naklettikleri bildirildi.

Irak’ın Genelinde Korona Virüs Vaka Sayısı 24254’e Yükseldi

Irak Sağlık Bakanlığı tarafından dün akşam saatlerinde yapılan açıklamada Irak’ın genelinde 1554 kişinin daha korona virüse yakalanarak toplam vaka sayısının 24254’e ulaştığı vurgulandı. Öte yandan korona virüs hastası 61 kişinin hayatını kaybettiği belirtildikten sonra 908 korona virüs hastasının tekrardan sağlığına kavuştuğu ifade edildi.

Haber ajansları Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamadan şunları aktardı: “Irak’ın tüm muhafazalarındaki laboratuvarlarda son 24 saat içerisinde 13053 test yapıldı. Söz konusu testler sonucunda 1554 kişiye daha korona virüsün bulaştığı tespit edildi.”

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada korona virüs testleri pozitif çıkan hastalar şu bölgelerden: Basra muhafazası 4 vaka, Bağdat/Resafe 192 vaka, Bağdat/Kerh 287 vaka, Tıb şehri 89 vaka, Meysan muhafazası 140 vaka, Babil muhafazası 45 vaka, Erbil muhafazası 30 vaka, Necef muhafazası 64 vaka, Süleymaniye muhafazası 152 vaka, Kerbela muhafazası 68 vaka, Vasit muhafazası 94 vaka, Tamim muhafazası 43 vaka, Ninova muhafazası 8 vaka, Zi Kar muhafazası 76 vaka, Diyala muhafazası 63 vaka, Enbar muhafazası 78 vaka, Kadisiye muhafazası 115 vaka, ve Müsenna muhafazası 6 vaka. Ülkenin genelinde yapılan toplam test sayısı 403,388’e ulaştı.

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada Bağdat/Resafe, Bağdat/Kerh, Tıb, Zi Kar, Süleymaniye, Necef, Kerbela, Vasit, Basra, Kadisiye, Müsenna, Enbar, Diyala, Meysan ve Tamim bölgelerinde korona virüs hastası 61 kişinin hayatını kaybettiğini ve 908 korona virüs hastasının tekrardan sağlığına kavuştuğu belirtildikten sonra şöyle denildi: “Şuanda ülke genelinde vaka sayısı 24254, hayatını kaybedenleri sayısı 773, tekrardan sağlığına kavuşanların sayısı 10770’e ulaşmıştır.”

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada kalabalık yerlere gidilmemesi, taziye meclislerine veya kutlama meclislerine gidilmemesi uyarılarına dikkat edilmemesi ve bu kararlara aykırı davrananların istisnasız hesaba çekilmesi gerektiğine dikkat çekti. Öte yandan sosyal mesafe kurallarına uyulması ve bireysel ve toplumsal korunma tavsiyelerinin dikkate alınması uyarısında bulundu.

Başkent Bağdat’ta Bir Eve Saldırı

Başkent Bağdat’ın doğusunda dün akşam saatlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından bir eve saldırılarak ev sahibini bıçakla öldürdükleri kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından yapılan açıklamaya göre Başkent Bağdat’ın doğusunda yer alan Es-Sadr şehrine bağlı Duseym mıntıkasında bir eve dün akşam saatlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından saldırıldı. Söz konusu saldırganların ev sahibini bıçaklayarak öldürdükleri kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, söz konusu saldırının gerçekleştiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin bölgede güvenliği sağladıktan ve olay hakkında soruşturma başlattıktan sonra kayıplara karışan saldırganları yakalamak için bazı noktalara operasyon düzenlediklerini aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının hayatını kaybeden kişinin cesedini bazı hukuki işlemlerden sonra yakınlarına teslim etmek üzere adli tıpa naklettikleri bildirildi.

Başkent Bağdat’ın dün aynı şekilde, şehrin kuzeyinde yer alan Hay Avar mıntıkası kapsamında kimliği belirsiz kişiler tarafından Şehitler ve Yaralılar İşleri Müdürlüğüne bağlı bir komisere silahlı saldırı düzenlenmesi sonucunda söz konusu kişinin hayatını kaybetmesine tanık olduğu biliniyor. Yine Başkent Bağdat’ın güneyinde yer alan Ed-Dore mıntıkasına bağlı Sıhha mahallesinde akrabalar arasında meydana gelen kavgada silahların da kullanılması sonucunda bir kadının olay yerinde hayatını kaybettiği ifade edilirken Başkent Bağdat’ın kuzeyinde yer alan Huseyniye mıntıkasına bırakılmış kimliği belirsiz bir kadının cesedi güvenlik güçleri tarafından bulunduğu gelen bilgiler arasında.

Bakuba Şehrinin Doğusunda Patlama: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Diyala muhafazasının merkezi olan Bakuba şehrinin doğusunda dün akşam saatlerinde meydana gelen patlama sonucunda ordu kuvvetlerinden 1 kişinin hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından bugün sabah saatlerinde yapılan açıklamaya göre Bakuba şehrinin doğusunda yer alan Mansuriye havzasında dördüncü kuyu yakınlarında askeri aracı hedef alan bir patlama dün akşam saatlerinde meydana geldi. Söz konusu patlama sonucunda ordu kuvvetlerinden bir kişinin hayatını kaybettiği ve araçta ağır hasarın meydana geldiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, patlamanın meydana geldiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin mezkur bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldıktan ve olay hakkında soruşturma başlattıktan sonra patlamayı düzenleyenleri yakalamak hedefiyle bazı noktalara eş zamanlı operasyonlar düzenlediklerini aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarını hayatını kaybeden kişiyi bazı hukuki işlemlerden sonra yakınlarına teslim etmek üzere adli tıpa naklettikleri bildirildi.

Diyala muhafazasının dün, Bakuba şehrinin kuzeydoğusunda yer alan Ebi Sayda nahiyesine bağlı Asri mahallesinde bir eve sivil bir araç kullanan kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlenmesi sonucunda bir aileden 3 kişinin yaralanmasına tanık olduğu biliniyor.

Divaniye Şehrinin Ortasında Patlama: Bir Aileden 3 Kişi Yaralandı

Kadisiye muhafazasının merkezi olan Divaniye şehrinin ortasında bugün sabah saatlerinde meydana gelen patlama sonucunda bir aileden 3 kişinin yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından bugün yapılan açıklamaya göre Divaniye şehrinin ortasında yer alan Askeri mahallesinde Saipa markalı bir aracın içinde garip bir cisim bugün sabah saatlerinde patladı. Söz konusu patlama sonucunda bir aileden 3 kişinin yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, patlamanın meydana geldiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin mezkur bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldıktan ve halkı olay yerinden uzaklaştırdıktan sonra olay hakkında soruşturma başlattıklarını aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının yaralıları tedavi amaçlı en yakın hastaneye naklettikleri bildirildi.

Başkent Bağdat’ın Doğusunda Bir Matbaada Yangın Çıktı

Başkent Bağdat’ın doğusunda Şehit Polisler Matbaasında bugün öğlen saatlerinde büyük bir yangının meydana geldiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

İçişleri Bakanlığına bağlı resmi kaynaklar tarafından bugün yapılan açıklamaya göre Başkent Bağdat’ın doğusunda yer alan Filistin Caddesi mıntıkasında Şehit Polisler Matbaasına bağlı bir depoda bugün öğle saatlerinde büyük bir yangın meydana geldi. Söz konusu yangın sonucunda ölen ya da yaralanan olmadığı belirtilirken ağır maddi hasarın meydana geldiği ifade edildi.

Kaynaklar, yangının meydana geldiği olay yerine intikal eden sivil savunma ekiplerinin yangının daha fazla büyümesine engel olarak etkisiz hale getirdiklerini açıkladı.

Başkent Bağdat’ın dün aynı şekilde, şehrin kuzeyinde yer alan Hay Avar mıntıkası kapsamında kimliği belirsiz kişiler tarafından Şehitler ve Yaralılar İşleri Müdürlüğüne bağlı bir komisere silahlı saldırı düzenlenmesi sonucunda söz konusu kişinin hayatını kaybetmesine tanık olduğu biliniyor. Yine Başkent Bağdat’ın güneyinde yer alan Ed-Dore mıntıkasına bağlı Sıhha mahallesinde akrabalar arasında meydana gelen kavgada silahların da kullanılması sonucunda bir kadının olay yerinde hayatını kaybettiği ifade edilirken Başkent Bağdat’ın kuzeyinde yer alan Huseyniye mıntıkasına bırakılmış kimliği belirsiz bir kadının cesedi güvenlik güçleri tarafından bulunduğu gelen bilgiler arasında.

HEYET Net

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