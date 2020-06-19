Başkent Bağdat’ın Kuzeyinde İki Farklı Olay

Başkent Bağdat’ın kuzeyinde dün akşam saatlerinde silahlı milislere bağlı unsurlar tarafından düzenlenen silahlı saldırı sonucunda bir avukatın hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edilirken yine Başkent Bağdat’ın kuzeyinde bir vatandaşın intihar ettiği gelen bilgiler arasında.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından bugün sabah saatlerinde yapılan açıklamaya göre Başkent Bağdat’ın kuzeyinde yer alan Tarimiye kazasında bir avukat evinin önünde dün akşam saatlerinde silahlı milislere bağlı unsurlar tarafından düzenlenen silahlı saldırıya maruz kaldı. Söz konusu silahlı saldırı sonucunda avukatın olay yerinde hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, silahlı saldırının düzenlendiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin mezkur bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldıktan sonra olay hakkında soruşturma başlattıklarını aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının hayatını kaybeden kişinin cesedini bazı hukuki işlemlerden sonra yakınlarına teslim etmek üzere adli tıpa naklettikleri bildirildi.

Öte yandan güvenlik kaynakları tarafından yapılan bir diğer açıklamada Başkent Bağdat’ın kuzeyinde yer alan Kariat mıntıkasında bir vatandaşın korona virüse yakalandıktan sonra intihar ettiği ifade edildi. Perşembe günü de Başkent Bağdat’ın kuzeyinde yer alan Raşidiye nahiyesinde bir kadının kendisini asarak intihar ettiği açıklandı.

Başkent Bağdat’ın dün, şehrin doğusunda yer alan Filistin Caddesi mıntıkasında Şehit Polisler Matbaasına bağlı bir depoda büyük bir yangının meydana gelmesine tanık olduğu biliniyor. Söz konusu yangın sonucunda ölen ya da yaralanan olmadığı belirtilirken ağır maddi hasarın meydana geldiği ifade edildi. Başkent Bağdat’ın güneyinde yer alan Ed-Dore mıntıkasına bağlı Sıhha mahallesinde akrabalar arasında meydana gelen kavgada silahların da kullanılması sonucunda bir kadının olay yerinde hayatını kaybettiği ifade edilirken Başkent Bağdat’ın kuzeyinde yer alan Huseyniye mıntıkasına bırakılmış kimliği belirsiz bir kadının cesedi güvenlik güçleri tarafından bulunduğu gelen bilgiler arasında.

HEYET Net

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