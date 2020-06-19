Irak Müslüman Alimler Heyeti Irak’ta Mahkum ve Tutukluların Maruz Kaldıkları İnsan Hakları İhlallerinden Irak’taki Siyasi Rejimi Destekleyen Devletleri Sorumlu Tuttu

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği Musul şehrinde tutuklu ve mahkumlara yönelik işkence ve insan hakları ihlalleri hakkında bir açıklama yayınladı.

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği tarafından yayınlanan açıklamada şöyle denildi: “Irak’ta hükümete ve milislere bağlı hapishanelerde mahkumlar ve tutuklular tüyleri ürpertecek bir şekilde, insanın fıtratına aykırı korkunç suçlara maruz bırakılmaktadır. Irak Savaş Suçları Belgeleme Merkezi, Ninova muhafazasında yer alan bazı kazalardaki istihbarat hapishanelerinde istihbarat unsurları ve Haşdi Şaabi milisleri tarafından sistematik olarak uygulanan insan hakları ihlallerini önceki gün yayınladığı raporda açıkladı. Irak Savaş Suçlarını Belgeleme Merkezi tarafından yayınlanan raporda vatandaşların kaçırılması, cebri kayıplar, hapishanelerde mahkum ve tutukluların karşılaştığı olaylar, mahkum ve tutukluların yakınlarının şantajlara maruz kalmaları, çocuklarının hayatlarına üzerine pazarlık yapmaları hakkında fazlasıyla tehlikeli bilgiler yer aldı. . Irak Savaş Suçlarını Belgeleme Merkezi tarafından yayınlanan raporda mağdurların ve suçluların isim listesi paylaşıldı.”

Irak Müslüman Alimler Heyeti yayınladığı açıklamasında Irak Savaş Suçlarını Belgeleme Merkezi tarafından hazırlanan söz konusu raporda mahkumların subaylar ve Haşdi Şebki milisleri tarafından işkence, tecavüz, işkence altında ölüm, cesetlerin şehir caddelerine terk edilmesi, kaçırılan kişilerin yüksek yerlerden atılması gibi suçlara maruz kaldıkları açıklandı. Söz konusu subayların ve Haşdi Şebki milislerinin, insanları endişelendirmek, insanların kalplerine korku salarak boyun eğmelerini sağlamak için bu suçları, muhbirlerin jurnallerini dikkate alarak işlemekte ve hileli açıklamalar kullandıkları ifade edildi. Raporda aynı şekilde 30. Alay olarak bilinen Haşdi Şebki milislerinin Sehl Ninova mıntıkasındaki halka karşı zalim ve mezhepçi uygulamalarına dikkat çekildiği vurgulandı. Söz konusu uygulamaların vatandaşlara ağır gelecek büyük paralar ödenmeden halkın mülkleri üzerinde tasarruf etmesine veya işlerini yapmalarına izin vermemeleri, vatandaşlarının topraklarını gasp etmeleri, gayrimenkuldaki yetkililerle anlaşarak hisse senetleri üzerinde oynamaları olduğu açıklandı.

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği tarafından yayınlanan açıklamada şöyle devam edildi: “Ninova halkına karşı uygulanan bu vahşi suçlar, Iraklıların kanını içen ve onların acılarından lezzet duyan hasta kalpli bu insanların ahlaki çöküşünü göstermekte, bu muhafazayı siyasi olarak temsil ettiklerini ve muhafazadan zararı def ettiklerini iddia edenlerin, muhafazadaki yetkililerin, milislerin ve güvenlik kuvvetlerinin bu korkunç suçları karşısında dillerini oynatmayan hukuki kesimlerin gerçek yüzlerini ortaya koymaktadır. Onlar da, güvenlik güçlerinin bu halka yük olmaktan başka bir şey olmadığını açık bir şekilde ortaya koyan bu sistematik suçlara ortaktırlar.”

Irak Müslüman Alimler Heyeti daha sonra açıklamasında Irak Savaş Suçları Belgeleme Merkezi tarafından hazırlanan raporda dikkat çekilen söz konusu tehlikeli insan hakları ihlallerinin, halkı ve vatanı koruma inancıyla değil de ilke ve prensip olarak şerefli ve değerli her şeyden nefret etmek inancıyla inşa edilen bu kurumların duvarlarının ardında yaşananların tehlikesini ifade eden raporları ve malumatları doğrulamakta olduğunun altını çizdi. Askeri ve güvenlik kuvvetlerinin geneli, insan hakları ilkeleriyle çelişen davranışlar sergilemekte, Iraklı halka zulmetmeyi, çocukların çığlıklarını, kadınların yaslarını, ailelerin ötekileştirilmesini haram para kazanma, hesap görme ve çeşitli sebeplerle şahsi intikam vesile kılmakta oldukları belirtilen açıklamada yaptıkları bu suçların Allah’ın zalimlerden intikam alma adaletinden uzak olmadıklarını unutmakta olduklarının altı çizildi.

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği tarafından yapılan açıklamanın sonunda ise şu ifadeler kullanıldı: “Bu suçların zaman aşımına uğramasıyla unutulmayacağını, hesabın sadece bu suçları işleyenlerle sınırlı olmadığını aksine bu yönetimde olan herkesi kapsayacağını herkese hatırlatıyoruz ve bu suçlardan, suçlular ve suçlar için resmi bir örtü görevi gören bu siyasi rejimi desteklemeye devam eden dünyayı sustukları için sorumlu tutuyoruz.”

HEYET Net

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