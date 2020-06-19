Irak’ın Genelinde Korona Virüs Vaka Sayısı 27717’e Yükseldi

Irak Sağlık Bakanlığı tarafından dün akşam saatlerinde yapılan açıklamada Irak’ın genelinde 1463 kişinin daha korona virüse yakalanarak toplam vaka sayısının 27717’e ulaştığı vurgulandı. Öte yandan korona virüs hastası 83 kişinin hayatını kaybettiği belirtildikten sonra 563 korona virüs hastasının tekrardan sağlığına kavuştuğu ifade edildi.

Haber ajansları Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamadan şunları aktardı: “Irak’ın tüm muhafazalarındaki laboratuvarlarda son 24 saat içerisinde 10578 test yapıldı. Söz konusu testler sonucunda 1463 kişiye daha korona virüsün bulaştığı tespit edildi.”

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada korona virüs testleri pozitif çıkan hastalar şu bölgelerden: Basra muhafazası 101 vaka, Bağdat/Resafe 81 vaka, Bağdat/Kerh 164 vaka, Tıb şehri 270 vaka, Meysan muhafazası 134 vaka, Babil muhafazası 52 vaka, Erbil muhafazası 29 vaka, Necef muhafazası 109 vaka, Süleymaniye muhafazası 136 vaka, Kerbela muhafazası 44 vaka, Vasit muhafazası 118 vaka, Tamim muhafazası 52 vaka, Ninova muhafazası 19 vaka, Zi Kar muhafazası 20 vaka, Diyala muhafazası 40 vaka, Enbar muhafazası 17 vaka, Kadisiye muhafazası 69 vaka, Salahuddin muhafazası 7 vaka ve Duhok muhafazası 1 vaka. Ülkenin genelinde yapılan toplam test sayısı 403,388’e ulaştı.

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada Bağdat/Resafe, Bağdat/Kerh, Tıb, Zi Kar, Süleymaniye, Necef, Erbil, Babil, Salahuddin Kerbela, Vasit, Basra, Kadisiye, Müsenna, Enbar, Diyala, Meysan ve Tamim bölgelerinde korona virüs hastası 83 kişinin hayatını kaybettiğini ve 563 korona virüs hastasının tekrardan sağlığına kavuştuğu belirtildikten sonra şöyle denildi: “Şuanda ülke genelinde vaka sayısı 27717, hayatını kaybedenleri sayısı 856, tekrardan sağlığına kavuşanların sayısı 11333’e ulaşmıştır.”

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada kalabalık yerlere gidilmemesi, taziye meclislerine veya kutlama meclislerine gidilmemesi uyarılarına dikkat edilmemesi ve bu kararlara aykırı davrananların istisnasız hesaba çekilmesi gerektiğine dikkat çekti. Öte yandan sosyal mesafe kurallarına uyulması ve bireysel ve toplumsal korunma tavsiyelerinin dikkate alınması uyarısında bulundu.

HEYET Net

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