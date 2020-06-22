Hadis Alimi, Muhakkik Şeyh Dr. Mahmud bin Ahmed bin Salih Mira (rahimehullah)’ın Vefatı Hakkında Taziye Açıklaması

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği, meşhur hadis alimi ve muhakkik Şeyh Şeyh Dr. Mahmud bin Ahmed bin Salih Mira (rahimehullah)’ın vefatı dolayısıyla taziye açıklaması yayınladı. Irak Müslüman Alimler Heyeti tarafından yayınlanan açıklama şu şekilde:

Taziye

Allah (azze ve celle)’nin kaza ve kaderine daha fazla rıza göstererek Irak Müslüman Alimler Heyeti olarak, 27 Şevval 1441 – 19 Haziran 2020 Cuma günü 91 yaşında hayatını kaybeden meşhur hadis alimi ve muhakkik Şeyh Şeyh Dr. Mahmud bin Ahmed bin Salih Mira (rahimehullah)’ın vefatı dolayısıyla taziyelerimizi bildiririz.

Şeyh Şeyh Dr. Mahmud bin Ahmed bin Salih Mira (rahimehullah) 1929 yılında Suriye’nin Halep şehrindeki Kellase mahallesinde dünyaya geldi. İlk eğitimini Şabaniye Şeri İlimler Okulu’nda aldı ve 1954 yılında mezun oldu. Ardından 1960 yılında Şam Üniversitesi Şeriat Fakültesinden lisansını tamamladı. 1961 yılında aynı üniversiteden yeterlilik diploması aldı. Daha sonra 1968 yılında Ezher Üniversitesinde yüksek lisansını tamamladı. Yüksek lisansın tez başlığı “Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem)’in ‘Ya Eba Umeyr Ma Faele Numeyr?’ Hadisi ve Ebu Abbas İbn Kas’ın Hadisin Faydaları Risalesinin Tahkiki” idi. Daha sonra 1972 yılında aynı üniversitede “Hakim Et-Tirmizi ve Sahihayn Üzerine Müstedrek Kitabı” adlı teziyle doktorasını tamamladı.

Şeyh Şeyh Dr. Mahmud bin Ahmed bin Salih Mira (rahimehullah) birçok görevde bulundu. 1950-1965 yılları arasında Kellase mahallesindeki Sekker camii imamlığı, 1957-1962 yılları arasında Özel İmam Gazali lisesinde İslam Ahlakı hocalığı, 1962-1964 yılları arasında İdlip muhafazasına bağlı Haram mıntıkasında Eğitim Bakanlığına bağlı müdürlük gibi görevlerde bulundu. Ardından 1965 yılında Suudi Arabistan’a gitti ve 1965-1973 yılları arasında Medine-i Münevvere’de İslam Üniversitesine bağlı lise okulunda öğretmenlik yaptı. 1973-1986 yılları arasında İslam Üniversitesinde hocalık yaptı. Daha sonra 1986-1996 yıllarında Riyad’a giderek İmam Muhammed bin Suud Üniversitesinde hocalık yaptı. Şeyh Şeyh Dr. Mahmud bin Ahmed bin Salih Mira (rahimehullah) emekli olduktan sonra ölünceye dek kendisini nebevi sünnete hizmete adadı.

Şeyh Şeyh Dr. Mahmud bin Ahmed bin Salih Mira (rahimehullah) elyazmaları için birçok devlete gönderildi. Yemen, Hindistan, Mısır, Türkiye, Almanya gibi ülkeler ziyaret ettiği ülkeler arasında.

Şeyh Şeyh Dr. Mahmud bin Ahmed bin Salih Mira (rahimehullah)’ın elinde İslam dünyasının çeşitli bölgelerinden birçok alim ve ilim talebesi yetişti. Hepsi de Şeyh Şeyh Dr. Mahmud bin Ahmed bin Salih Mira (rahimehullah)’ın güzel ahlakına, iyiliğine, hoşgörülü oluşuna, onlarla çok ilgilenmesine ve gözetmesine dikkat çekmektedir.

Allah (azze ve celle) Şeyh Şeyh Dr. Mahmud bin Ahmed bin Salih Mira’ya geniş rahmetiyle rahmet etsin, ailesine, öğrencilerine ve sevenlerine sabır ihsan etsin, gösterdiği gayretleri ve çalışmaları ona şahit kılsın, naim cennetlerine ulaştıracak vesile kılsın, onun yerini şeriat ilimlerini muhafaza eden ve Rasulullah’ın sünnetini yayan rabbani alimlerle doldursun.

Genel Sekreterlik

27 Şevval 1441

19 Haziran 2020

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