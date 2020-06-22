Irak Müslüman Alimler Heyeti’nden Hadis Alimi, Muhakkik Şeyh Dr. Mahmud bin Ahmed bin Salih Mira (rahimehullah) İçin Taziye

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği 27 Şevval 1441 – 19 Haziran 2020 Cuma günü 91 yaşında hayatını kaybeden meşhur hadis alimi ve muhakkik Şeyh Şeyh Dr. Mahmud bin Ahmed bin Salih Mira (rahimehullah)’ın vefatı dolayısıyla taziye açıklaması yayınladı.

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği tarafından yayınlanan açıklamada şöyle denildi: “Şeyh Şeyh Dr. Mahmud bin Ahmed bin Salih Mira (rahimehullah) 1929 yılında Suriye’nin Halep şehrindeki Kellase mahallesinde dünyaya geldi. İlk eğitimini Şabaniye Şeri İlimler Okulu’nda aldı ve 1954 yılında mezun oldu. Ardından 1960 yılında Şam Üniversitesi Şeriat Fakültesinden lisansını tamamladı. 1961 yılında aynı üniversiteden yeterlilik diploması aldı. Daha sonra 1968 yılında Ezher Üniversitesinde yüksek lisansını tamamladı. Yüksek lisansın tez başlığı “Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem)’in ‘Ya Eba Umeyr Ma Faele Numeyr?’ Hadisi ve Ebu Abbas İbn Kas’ın Hadisin Faydaları Risalesinin Tahkiki” idi. Daha sonra 1972 yılında aynı üniversitede “Hakim Et-Tirmizi ve Sahihayn Üzerine Müstedrek Kitabı” adlı teziyle doktorasını tamamladı.”

Irak Müslüman Alimler Heyeti tarafından yayınlanan açıklamada Şeyh Şeyh Dr. Mahmud bin Ahmed bin Salih Mira (rahimehullah)’ın birçok görevde bulunduğu açıklandıktan sonra 1950-1965 yılları arasında Kellase mahallesindeki Sekker camii imamlığı, 1957-1962 yılları arasında Özel İmam Gazali lisesinde İslam Ahlakı hocalığı, 1962-1964 yılları arasında İdlip muhafazasına bağlı Haram mıntıkasında Eğitim Bakanlığına bağlı müdürlük gibi görevlerde bulunduğu ifade edildi. Ardından Şeyh Şeyh Dr. Mahmud bin Ahmed bin Salih Mira (rahimehullah)’ın 1965 yılında Suudi Arabistan’a gittiği ve 1965-1973 yılları arasında Medine-i Münevvere’de İslam Üniversitesine bağlı lise okulunda öğretmenlik yaptığı, 1973-1986 yılları arasında İslam Üniversitesinde hocalık yaptığı, daha sonra 1986-1996 yıllarında Riyad’a giderek İmam Muhammed bin Suud Üniversitesinde hocalık yaptığı açıklandı. Şeyh Şeyh Dr. Mahmud bin Ahmed bin Salih Mira (rahimehullah)’ın emekli olduktan sonra ölünceye dek kendisini nebevi sünnete hizmete adadığının altı çizildi.

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterlik tarafından yayınlanan açıklamada şöyle devam edildi: “Şeyh Şeyh Dr. Mahmud bin Ahmed bin Salih Mira (rahimehullah) elyazmaları için birçok devlete gönderildi. Yemen, Hindistan, Mısır, Türkiye, Almanya gibi ülkeler ziyaret ettiği ülkeler arasında.”

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği tarafından yayınlanan açıklamada daha sonra Şeyh Şeyh Dr. Mahmud bin Ahmed bin Salih Mira (rahimehullah)’ın elinde İslam dünyasının çeşitli bölgelerinden birçok alim ve ilim talebesi yetiştiği ifade edildikten sonra bu alimlerin ve ilim talebelerinin hepsinin Şeyh Şeyh Dr. Mahmud bin Ahmed bin Salih Mira (rahimehullah)’ın güzel ahlakına, iyiliğine, hoşgörülü oluşuna, onlarla çok ilgilenmesine ve gözetmesine dikkat çekmekte oldukları belirtildi.

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği tarafından yapılan taziye açıklamasının sonunda şu ifadeler kullanıldı: “Allah (azze ve celle) Şeyh Şeyh Dr. Mahmud bin Ahmed bin Salih Mira’ya geniş rahmetiyle rahmet etsin, ailesine, öğrencilerine ve sevenlerine sabır ihsan etsin, gösterdiği gayretleri ve çalışmaları ona şahit kılsın, naim cennetlerine ulaştıracak vesile kılsın, onun yerini şeriat ilimlerini muhafaza eden ve Rasulullah’ın sünnetini yayan rabbani alimlerle doldursun.”

HEYET Net

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