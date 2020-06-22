Irak’ın Gündeminden (22.06.2020)

Musul Şehrinin Güneyinde Patlama: 2 Kişi Yaralandı

Ninova muhafazasının merkezi olan Musul şehrinin güneyinde Cumartesi günü akşam saatlerde meydana gelen patlama sonucunda 2 kişinin yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

İçişleri Bakanlığına bağlı resmi kaynaklar tarafından yapılan açıklamaya göre Ninova muhafazasının merkezi olan Musul şehrinin güneyinde yer alan Kayara nahiyesi kapsamındaki Muhendis köyünde Cumartesi günü akşam saatlerinde bir patlama meydana geldi. Söz konusu patlama sonucunda sivillerden 2 kişinin yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, patlamanın meydana geldiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin mezkur bölgede güvenliği sağladıktan ve halkı olay yerinden uzaklaştırdıktan sonra olay hakkında soruşturma başlattıklarını aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının yaralıları tedavi amaçlı en yakın hastaneye naklettikleri bildirildi.

Tikrit Şehrinin Güneydoğusunda Haşdi Şaabi Milisleri Hedef Alındı: 5 Ölü veya Yaralı

Salahuddin muhafazasının merkezi olan Tikrit şehrinin güneydoğusunda Cumartesi günü akşam saatlerinde Haşdi Şaabi milislerinin devriye aracını hedef alan patlama sonucunda Haşdi Şaabi milislerinden 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 4 kişinin de yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

İçişleri Bakanlığına bağlı resmi kaynaklar tarafından yapılan açıklamaya göre Tikrit şehrinin güneydoğusunda yer alan El-İys mıntıkasında Haşdi Şaabi milislerine bağlı devriye aracını hedef alan bir patlama Cumartesi günü akşam saatlerinde meydana geldi. Söz konusu patlama sonucunda Haşdi Şaabi milislerinden 1 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği ve 4 kişinin de yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, patlamanın meydana geldiği ola yerine intikal eden güvenlik güçlerinin mezkur bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldıktan sonra olay hakkında soruşturma başlattıklarını aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarını yaralıları tedavi amaçlı en yakın hastaneye, hayatını kaybeden kişinin cesedini ise bazı hukuki işlemlerden sonra yakınlarına teslim etmek üzere adli tıpa naklettikleri bildirildi.

Haşdi Şaabi milislerinin Cumartesi sabah saatlerinde Salahuddin muhafazasının merkezi olan Tikrit şehrinin güneyindeki mıntıkalara eş zamanlı operasyonlar düzenledikleri biliniyor. Haşdi Şaabi milislerinin operasyon düzenledikleri bölgelerin tüm giriş çıkışlarını kapattıkları ve araçlara da izin vermediği belirtildi. Hükümete bağlı ortak kuvvetlerin yargı tarafından arandığı iddia edilen isimleri araştırma adı altında belirli zaman dilimlerinde operasyonlar düzenledikleri ve bu operasyonlara masum insanların öldürülmesi ve insan hakları ihlallerinin eşlik ettiği biliniyor.

Hükümet Kuvvetlerinden Musul Şehrinde Eş Zamanlı Operasyonlar: 6 Vatandaş Tutuklandı

Ninova muhafazasının merkezi olan Musul şehrinde yer alan bazı mıntıkalara dün öğle saatlerinde hükümete bağlı güvenlik güçleri tarafından eş zamanlı operasyonlar düzenlenmesi sonucunda vatandaşlardan 6 kişinin tutuklandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından dün yapılan açıklamaya göre Musul şehrinde yer alan bazı mıntıkalara dün öğle saatlerinde hükümete bağlı güvenlik güçleri tarafından eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Söz konusu operasyonlar sonucunda terör örgütüne üye olmak iddiasıyla vatandaşlardan 6 kişinin güvenlik güçleri tarafından tutuklandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, hükümet kuvvetlerinin bazı istihbarat bilgisine dayanarak bu tutuklamaları gerçekleştirdiğini öne sürdü. Aynı şekilde emniyet kuvvetleri tarafından tutuklanan kişilerin emniyet merkezine soruşturmaları tamamlanması için nakledildiği kaydedildi.

Hükümete bağlı emniyet kuvvetlerin, çeşitli muhafazalarda yüzlerce vatandaşın tutuklanmasıyla sonuçlanan gözaltı operasyonlarına devam ettiği biliniyor. Aynı şekilde bu operasyonlarda vatandaşların, mezhepçilik izlerine rastlanılan öldürme ve kötü muamelelerle karşılaştığı ifade ediliyor.

Irak’ın Genelinde Korona Virüs Vaka Sayısı 30868’e Yükseldi

Irak Sağlık Bakanlığı tarafından dün akşam saatlerinde yapılan açıklamada Irak’ın genelinde 1646 kişinin daha korona virüse yakalanarak toplam vaka sayısının 27717’e ulaştığı vurgulandı. Öte yandan korona virüs hastası 87 kişinin hayatını kaybettiği belirtildikten sonra 724 korona virüs hastasının tekrardan sağlığına kavuştuğu ifade edildi.

Haber ajansları Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamadan şunları aktardı: “Irak’ın tüm muhafazalarındaki laboratuvarlarda son 24 saat içerisinde 10027 test yapıldı. Söz konusu testler sonucunda 1646 kişiye daha korona virüsün bulaştığı tespit edildi.”

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada korona virüs testleri pozitif çıkan hastalar şu bölgelerden: Basra muhafazası 83 vaka, Bağdat/Resafe 236 vaka, Bağdat/Kerh 124 vaka, Tıb şehri 16 vaka, Meysan muhafazası 106 vaka, Babil muhafazası 11 vaka, Erbil muhafazası 19 vaka, Necef muhafazası 83 vaka, Süleymaniye muhafazası 245 vaka, Kerbela muhafazası 44 vaka, Vasit muhafazası 209 vaka, Tamim muhafazası 49 vaka, Ninova muhafazası 27 vaka, Zi Kar muhafazası 164 vaka, Diyala muhafazası 95 vaka, Enbar muhafazası 28 vaka, Kadisiye muhafazası 114 vaka, Salahuddin muhafazası 4 vaka ve Duhok muhafazası 2 vaka. Ülkenin genelinde yapılan toplam test sayısı 455,316’ya ulaştı.

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada Bağdat/Resafe, Bağdat/Kerh, Zi Kar, Süleymaniye, Necef, Erbil, Salahuddin Kerbela, Vasit, Basra, Kadisiye, Enbar, Diyala, Meysan bölgelerinde korona virüs hastası 87 kişinin hayatını kaybettiğini ve 724 korona virüs hastasının tekrardan sağlığına kavuştuğu belirtildikten sonra şöyle denildi: “Şuanda ülke genelinde vaka sayısı 30868, hayatını kaybedenleri sayısı 1100, tekrardan sağlığına kavuşanların sayısı 13935’e ulaşmıştır.”

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada kalabalık yerlere gidilmemesi, taziye meclislerine veya kutlama meclislerine gidilmemesi uyarılarına dikkat edilmemesi ve bu kararlara aykırı davrananların istisnasız hesaba çekilmesi gerektiğine dikkat çekti. Öte yandan sosyal mesafe kurallarına uyulması ve bireysel ve toplumsal korunma tavsiyelerinin dikkate alınması uyarısında bulundu.

HEYET Net

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