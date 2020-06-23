Erbil Şehrinin Kuzeyinde Aşiret Çatışması: 5 Ölü veya Yaralı

Erbil muhafazasının merkezi olan Erbil şehrinin kuzeyinde bugün öğle saatlerinde meydana gelen aşiret çatışması sonucunda 3 kişinin hayatını kaybettiği ve 2 kişinin de yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından yapılan açıklamaya göre Erbil şehrinin kuzeyinde yer alan Sevran kazasına bağlı Seyyidkan nahiyesinde toprak parçası nedeniyle bugün öğle saatlerinde aşiret kavgası meydana geldi. Söz konusu aşiret çatışması sonucunda 3 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği ve 2 kişinin de yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, silahlı aşiret kavgasının meydana geldiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin mezkur bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldıktan ve olay hakkında soruşturma başlattıktan sonra kayıplara karışan kavganın müsebbiplerini yakalamak için bazı noktalara eş zamanlı operasyonlar düzenlediklerini aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının yaralıları tedavi amaçlı en yakın hastaneye, hayatını kaybeden kişileri ise bazı hukuki işlemlerden sonra yakınlarına teslim etmek üzere adli tıpa naklettikleri bildirildi.

Ülkenin genelinde zaman zaman ya toprak bölünmesi ya da sulama gibi anlaşmazlıklar neticesinde silahlı aşiret kavgalarına tanık olunmaktadır. Bu olaylarda genelde, ülkenin işgal edilmesinden ve bunu takip eden hükümetlerin iktidara gelmesinden itibaren Irak’ın tamamının yaşadığı kaos ortamı ve güven ve istikrarsızlık gölgesinde onlarca insan hayatını kaybetmekte veya yaralanmaktadır.

HEYET Net

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