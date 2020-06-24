Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği, Irak futbolunun acı vakası ve Iraklı ünlü futbolcular Ali Hadi ile Ahmed Radi’nin vefat etmesi hakkında bir açıklama yayınladı. Irak Müslüman Alimler Heyeti tarafından yayınlanan açıklama şu şekilde:

(1429 Sayılı Açıklama) Irak Futbolunun Acı Vakası ve Iraklı Ünlü Futbolcular Ali Hadi İle Ahmed Radi’nin Vefat Etmesi Hakkında Açıklama

Hamd alemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur. Salat ve selam Rasulullah’a, aline ve ashabına olsun.

Irak’ta mevcut siyasi nizamın Irak ve Iraklılar hakkında işlediği suçların devam ettiği, hükümetin maddi ve manevi zenginliklerine ve servetine önem göstermediği ve bu konularda gevşek davrandığı her geçen daha bir ortaya çıkmaktadır. Büyük zararlar fiziksel anlamda açıkça hissedilse de manevi olarak aynı seviyede gözlenememektedir. Özellikle kültür, bilim ve spor alanlarında. Al-Zawra kulübünün yıldızı Ali Hadi ve uluslararası arası oyuncu ve milli takım yıldızı Ahmed Radi gibi meşhur futbolcuların korona virüs nedeniyle hayatlarını kaybetmesi, genel olarak tüm Iraklıların ve özel olarak futbol vakasının yaşadığı sorunları, sağlık sektörünün yozlaşmasının ve korona virüsle mücadeledeki başarısızlığının tehlikeli yansımalarını açıklamak için geniş bir kapı araladı.

Ali Hadi’nin hayatını kaybetmesi hadisesi, maruz kaldığı ihmal, ardından Ahmed Radi’nin hayatını kaybetmesi, cenazesi ve defnedilmesi, öncesinde hastanede çektiği sıkıntılar ve büyük bir ihmalle karşılaşması Iraklılarda büyük bir hüzne neden oldu. Aynı şekilde, hükümetin sorumlu olduğu bazı faktörler, ülke idaresindeki başarısızlığı, yolsuzlukların boyutları, devam eden gerilemesi, Iraklı halkın maslahatını önemsememesi sebebiyle spor sektörüne yönelik büyük bir suçun hacmini, Irak sporunun yerel, Arap, bölgesel ve küresel seviyelerde nasıl bir gerileme yaşadığını ortaya çıkardı.

Spor sektörü, Irak’ın Amerika tarafından işgal edilmesinin ilk saatinden itibaren birçok sebepten dolayı büyük bir yozlaşmaya tanık olmaktadır. Spor sektörünün gelişmesine büyük bir darbe indirmiştir. En dikkat çeken sebepler şunlardır: hükümetin spor ve sporcularla ilişkisinin tabiatında büyük bir ihmal hali, gerek kulüp gerekse takım seviyesinde spor oyunlarının gelişmesi ve başarıya ulaşması için zaruret sayılan spor ve gençler için altyapı oluşturmaya önem verilmemesi, doğru bir şekilde spor işlerinin yönetilmesinde gerçek merkezi idarenin olmaması, spor idaresi alanında sporun dışında olan partiler tarafından yapılan müdahaleler ve kazanımların onlara yakın olanlara pay edilmesi, spor ve gençleri destek adı altında ülkenin mali servetini yağmalamayı hedefleyen partilerin sahte kulüplerinin yaygınlaşması, birçok oyunda milli takımların ihmal edilmesi, oyun projelerinde ve spor tesislerindeki büyük yolsuzluklar, Gençlik ve Spor Bakanlığının başta spor olmak üzere her alanda gençlerin yeteneklerinin devamlılığını sağlama güvencesi için Irak’taki gençlerin yetişmesinde ve desteklenmesindeki görevlerini ve sorumluluklarını yerine getirmemesi…

İşgalin gölgesindeki hükümetin değil, sporcuların kendi çabaları ve çalışmalarıyla, milli gayretleriyle, Irak’ın ismini yükseltme hırslarıyla öyle ya da böyle elde ettikleri bazı başarılar, Irak’ta spor ve sporcuların acı vakasına şifa olmamaktadır. Irak halkına sevinç kaynağı olan Iraklı spor öncülerinden birçoğu bu hükümetten ihmalden başka bir şey görmemektedir. Hayatlarının acı bir parçasına dönüşen hastalıklardan ve meşakkatli yaşamdan şikayet etmektedirler. Birçoğu sessiz ve acıyla evlerinde veya hastanelerinde veya sürgünde hayatını kaybedip gitti.

Ali Hadi ve Ahmed Radi’nin hayatını kaybetmesi, Iraklıların birliğini ifade etmesi, milli duyguların galebesi, merhumlara karşı sevgide ittifak etmesi için fırsattı. Aynı şekilde Arap halkların başarılı oyuncu Ahmed Radi’ye sevgisinin ve Irak’ta siyasi rejimin her alandaki suçlarının boyutunu ortaya koyan halkın tepkisinin bilinmesi için bir fırsattı.

Genel Sekreterlik

1 Zilkade 1441

22 Haziran 2020

12 total views, 12 views today