Başkent Bağdat’ta 2 İntihar Vakası

Başkent Bağdat’ın doğusunda bugün sabah saatlerinde biri 18 yaşlarında genç olmak üzere 2 kişinin intihar ettiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

İçişleri Bakanlığına bağlı resmi kaynaklar tarafından yapılan açıklamaya göre Başkent Bağdat’ın doğusunda yer alan Şemaiye mıntıkasına bağlı Es-Sefir mahallesinde 50 yaşlarında bir adam bugün sabah saatlerinde kendini asarak intihar etti. Aynı şekilde Başkent Bağdat’ın doğusunda yer alan Diyala Köprüsü nahiyesine bağlı Verdiyye mıntıkasında 18 yaşlarında bir gencin tabancayla kendini vurarak intihar ettiği rapor edildi.

Kaynaklar, söz konusu intihar vakalarının yaşandığı olay yerlerine intikal eden güvenlik güçlerinin olaylar hakkında soruşturma başlattıklarını aktardı. Öte yandan olay yerlerine gelen ambulans araçlarının cesetleri bazı hukuki işlemelerden sonra yakınlarına teslim etmek üzere adli tıpa naklettikleri bildirildi.

HEYET Net

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