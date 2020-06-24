Divaniye Şehrinin Güneybatısında Silahlı Kavga: 5 Kişi Yaralandı

Kadisiye muhafazasının merkezi olan Divaniye şehrinin güneybatısında dün ikindi saatlerinde meydana gelen silahlı kavga sonucunda 4 kişinin yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından dün yapılan açıklamaya göre Divaniye şehrinin güneybatısında yer alan Şenafiye kazasında sebze halinde dün ikindi saatlerinde kavga meydana geldi. Silahların da kullanıldığı söz konusu kavga sonucunda 4 kişinin yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, silahlı kavganın meydana geldiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin mezkur bölgede güvenliği sağladıktan sonra olay hakkında soruşturma başlattıklarını aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının yaralıları tedavi amaçlı en yakın hastaneye naklettikleri bildirildi.

HEYET Net

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