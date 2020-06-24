Irak’ın Genelinde Korona Virüs Vaka Sayısı 34502’ye Yükseldi

Irak Sağlık Bakanlığı tarafından dün akşam saatlerinde yapılan açıklamada Irak’ın genelinde 1826 kişinin daha korona virüse yakalanarak toplam vaka sayısının 34502’ye ulaştığı vurgulandı. Öte yandan korona virüs hastası 84 kişinin hayatını kaybettiği belirtildikten sonra 724 korona virüs hastasının tekrardan sağlığına kavuştuğu ifade edildi.

Haber ajansları Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamadan şunları aktardı: “Irak’ın tüm muhafazalarındaki laboratuvarlarda son 24 saat içerisinde 10672 test yapıldı. Söz konusu testler sonucunda 1826 kişiye daha korona virüsün bulaştığı tespit edildi.”

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada korona virüs testleri pozitif çıkan hastalar şu bölgelerden: Basra muhafazası 138 vaka, Bağdat/Resafe 169 vaka, Bağdat/Kerh 402 vaka, Tıb şehri 15 vaka, Meysan muhafazası 105 vaka, Babil muhafazası 45 vaka, Erbil muhafazası 34 vaka, Necef muhafazası 76 vaka, Süleymaniye muhafazası 262 vaka, Kerbela muhafazası 54 vaka, Vasit muhafazası 38 vaka, Tamim muhafazası 50 vaka, Ninova muhafazası 5 vaka, Zi Kar muhafazası 225 vaka, Diyala muhafazası 39 vaka, Enbar muhafazası 15 vaka, Kadisiye muhafazası 125 vaka, Salahuddin muhafazası 26 vaka ve Duhok muhafazası 3 vaka. Ülkenin genelinde yapılan toplam test sayısı 465,988’e ulaştı.

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada Bağdat/Resafe, Bağdat/Kerh, Tıb, Zi Kar, Süleymaniye, Necef, Erbil, Salahuddin Kerbela, Vasit, Basra, Kadisiye, Enbar, Diyala, Meysan, Tamim, Babil, bölgelerinde korona virüs hastası 84 kişinin hayatını kaybettiğini ve 724 korona virüs hastasının tekrardan sağlığına kavuştuğu belirtildikten sonra şöyle denildi: “Şuanda ülke genelinde vaka sayısı 34502, hayatını kaybedenleri sayısı 1251, tekrardan sağlığına kavuşanların sayısı 15753’e ulaşmıştır.”

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada kalabalık yerlere gidilmemesi, taziye meclislerine veya kutlama meclislerine gidilmemesi uyarılarına dikkat edilmemesi ve bu kararlara aykırı davrananların istisnasız hesaba çekilmesi gerektiğine dikkat çekti. Öte yandan sosyal mesafe kurallarına uyulması ve bireysel ve toplumsal korunma tavsiyelerinin dikkate alınması uyarısında bulundu.

HEYET Net

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