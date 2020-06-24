Salahuddin ve Ninova Muhafazalarında Eş Zamanlı Operasyonlar: 12 Vatandaş Tutuklandı

Ninova ve Salahuddin muhafazalarında yer alan mıntıkalarda bugün öğle saatlerinde güvenlik güçleri tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonlar sonucunda vatandaşlardan 12 kişinin tutuklandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından bugün yapılan açıklamaya göre Ninova muhafazasında yer alan bazı mıntıkalarda bugün öğle saatlerinde hükümete bağlı güvenlik güçleri eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Söz konusu operasyonlar sonucunda vatandaşlardan 7 kişinin güvenlik güçleri tarafından tutuklandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Yine kaynaklar tarafından yapılan açıklamada Salahuddin muhafazasında bazı mıntıkalarda güvenlik güçleri tarafından eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Söz konusu operasyonlar sonucunda 5 vatandaşın silahlı terör örgütüne bağlı olma iddiasıyla güvenlik güçleri tarafından tutuklandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, hükümet kuvvetlerinin bazı istihbarat bilgisine dayanarak bu tutuklamaları gerçekleştirdiğini öne sürdü. Aynı şekilde emniyet kuvvetleri tarafından tutuklanan kişilerin emniyet merkezine soruşturmaları tamamlanması için nakledildiği kaydedildi.

Hükümete bağlı emniyet kuvvetlerin, çeşitli muhafazalarda yüzlerce vatandaşın tutuklanmasıyla sonuçlanan gözaltı operasyonlarına devam ettiği biliniyor. Aynı şekilde bu operasyonlarda vatandaşların, mezhepçilik izlerine rastlanılan öldürme ve kötü muamelelerle karşılaştığı ifade ediliyor.

HEYET Net

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