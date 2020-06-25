Irak Müslüman Alimler Heyeti Mahkum ve Tutukluların Ölümünden Hükümeti Sorumlu Tuttu

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği, Nasiriye merkez hapishanesinde Korgeneral Sadi Tame El-Ceburi’nin vefat etmesi hakkında bir açıklama yayınladı.

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği tarafından yayınlanan açıklamada şöyle denildi: “Tekrarlanan vakalar, ölüm çarkının hükümet hapishanelerinde dönmeye devam ettiğini, hasta ve yaşlı mahkum ve tutuklulara çeşitli işkencenin, korkutmanın, aşağılamanın ve tıbbi ihmalin bu hapishanelerin idarelerinde takip edilen yöntemler olmaya devam ettiğini, gayri insani bu uygulamalar sebebiyle ölümlerin devam etmesine rağmen gerçek uluslararası bir gözlemin söz konusu olmadığını göstermektedir.”

Irak Müslüman Alimler Heyeti tarafından yayınlanan açıklamada daha sonra Zi Kar muhafazasında kötü üne sahip Hut hapishanesi olarak bilinen Nasiriye merkez hapishanesi yönetiminin 23 Haziran 2020 Salı günü, bilinen askeri komutan ve eski Savunma Bakanı Korgeneral Sadi Tame El-Ceburi’nin, birçok şüphe barındıran ve her gün insan hakları ihlallerinin işlendiği hapishane koşulları gölgesinde uzun bir hastalık döneminden sonra 81 yaşında vefat ettiğini açıkladığına dikkat çekti.

Irak Müslüman Alimler Heyeti daha sonra başta Korgeneral Sadi Tame El-Ceburi ve ondan önce bu hapishanelerde doğrudan öldürülerek ya da tıbbi ihmal sonucunda can veren diğer büyük askeri komutanlar olmak üzere mahkumların bu hapishanelerde ölmesinden mevcut hükümeti sorumlu tuttuklarına dikkat çektikten sonra mahkum ve tutukluların öldürülmesi noktasında yaşananların bu hapishanede bulunan kimselerin mahkumlara karşı intikam duygusu ekseninde gerçekleştiğini özellikle Irak ordusu komutanları ve subaylarına karşı bu duyguyla muamele edildiğini açıkladı.

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği tarafından yayınlanan açıklamanın sonunda ise şu ifadeler kullanıldı: “Irak Müslüman Alimler Heyeti olarak tüm insan hakları örgütlerini, mahkum ve tutukluların her türlü tehlikelere maruz kaldığı ve aynı şekilde korona virüsünün de yaygınlaştığı be insan mezbahalarında yaşananlara karşı görevlerini yerine getirmelerine çağırıyoruz. Burada mahkûm konumunda olanların geneli gerçeği yansıtmayan suçlamalarla tutuklanmış ve siyasi ve intikam eksenli adil olmayan mahkemelerde sorgulanmıştır. Hatta onlardan bazıları uzun yıllardan beri içerde tutulmalarına rağmen mahkemeye bile çıkmamıştır. Bunlar arasında işgalin ilk gününden günümüze kadar mahkemeye hiç çıkmadan hapis hayatı sürenler bulunmaktadır.”

HEYET Net

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