Irak’ın Gündeminden (25.06.2020)

Irak’ın Genelinde Korona Virüs Vaka Sayısı 36702’ye Yükseldi

Irak Sağlık Bakanlığı tarafından dün akşam saatlerinde yapılan açıklamada Irak’ın genelinde 2200 kişinin daha korona virüse yakalanarak toplam vaka sayısının 36702’ye ulaştığı vurgulandı. Öte yandan korona virüs hastası 79 kişinin hayatını kaybettiği belirtildikten sonra 1061 korona virüs hastasının tekrardan sağlığına kavuştuğu ifade edildi.

Haber ajansları Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamadan şunları aktardı: “Irak’ın tüm muhafazalarındaki laboratuvarlarda son 24 saat içerisinde 11445 test yapıldı. Söz konusu testler sonucunda 2200 kişiye daha korona virüsün bulaştığı tespit edildi.”

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada korona virüs testleri pozitif çıkan hastalar şu bölgelerden: Basra muhafazası 242 vaka, Bağdat/Resafe 177 vaka, Bağdat/Kerh 371 vaka, Tıb şehri 8 vaka, Meysan muhafazası 136 vaka, Babil muhafazası 86 vaka, Erbil muhafazası 70 vaka, Necef muhafazası 96 vaka, Süleymaniye muhafazası 229 vaka, Kerbela muhafazası 55 vaka, Vasit muhafazası 189 vaka, Tamim muhafazası 123 vaka, Ninova muhafazası 40 vaka, Zi Kar muhafazası 136 vaka, Diyala muhafazası 89 vaka, Enbar muhafazası 15 vaka, Kadisiye muhafazası 81 vaka, Salahuddin muhafazası 28 vaka ve Müsenna muhafazası 30 vaka. Ülkenin genelinde yapılan toplam test sayısı 488,803’e ulaştı.

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada Bağdat/Resafe, Bağdat/Kerh, Tıb, Zi Kar, Süleymaniye, Necef, Erbil, Salahuddin Kerbela, Vasit, Basra, Kadisiye, Enbar, Diyala, Meysan, Tamim, Babil, bölgelerinde korona virüs hastası 79 kişinin hayatını kaybettiğini ve 1061 korona virüs hastasının tekrardan sağlığına kavuştuğu belirtildikten sonra şöyle denildi: “Şuanda ülke genelinde vaka sayısı 36702, hayatını kaybedenleri sayısı 1330, tekrardan sağlığına kavuşanların sayısı 16814’e ulaşmıştır.”

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada kalabalık yerlere gidilmemesi, taziye meclislerine veya kutlama meclislerine gidilmemesi uyarılarına dikkat edilmemesi ve bu kararlara aykırı davrananların istisnasız hesaba çekilmesi gerektiğine dikkat çekti. Öte yandan sosyal mesafe kurallarına uyulması ve bireysel ve toplumsal korunma tavsiyelerinin dikkate alınması uyarısında bulundu.

Başkent Bağdat’ta İki Farklı Olay

Başkent Bağdat’ın kuzeyinde dün akşam saatlerinde meydana gelen ailevi kavga sonucunda bir kişinin kardeşini öldürdüğü kaynaklar tarafından rapor edilirken yine Başkent Bağdat’ın ortasında eski bir subayın evine silahlı milislere bağlı unsurlar tarafından soygun düzenlendiği gelen bilgiler arasında.

İçişleri Bakanlığına bağlı resmi kaynaklar tarafından bugün sabah saatlerinde yapılan açıklamaya göre Başkent Bağdat’ın kuzeyinde yer alan Eş-Şa’le mıntıkasında iki kardeş arasında dün akşam saatlerinde bir kavga meydana geldi. Söz konusu kavgada silahların da kullanılması sonucunda birinin olay yerinde hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edildi. Söz konusu katilinin ise cinayetin ardından kayıplara karıştığı bildirildi.

Diğer yandan hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından bugün sabah saatlerinde yapılan açıklamaya göre Başkent Bağdat’ın ortasında yer alan Barek Sadun mıntıkasında dün akşam saatlerinde bir emekli subayın evine silahlı milisler tarafından soygun düzenlendi. Söz konusu soygun sonucunda soyguncuların evde bulunan 107 milyon Irak dinarı, 5000 dolar ve biraz altını alarak kayıplara karıştıkları kaynaklar tarafından rapor edildi.

Başkent Bağdat’ın dün, şehrin doğusunda yer alan Şemaiye mıntıkasına bağlı Es-Sefir mahallesinde 50 yaşlarında bir adamın kendini asarak intihar etmesine tanık olduğu biliniyor. Aynı şekilde Başkent Bağdat’ın doğusunda yer alan Diyala Köprüsü nahiyesine bağlı Verdiyye mıntıkasında 18 yaşlarında bir gencin tabancayla kendini vurarak intihar ettiği gelen bilgiler arasında.

Bakuba Şehrinin Doğusunda Aşiret Çatışması: 3 Kişi Yaralandı

Diyala muhafazasının merkezi olan Bakuba şehrinin doğusunda yer alan köylerden birinde dün akşam saatlerinde meydana gelen aşiret çatışması sonucunda 3 kişinin yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından bugün sabah saatlerinde yapılan açıklamaya göre Bakuba şehrinin doğusunda yer alan Es-Selam nahiyesinde yer alan köylerden birinde dün akşam saatlerinde aşiret çatışması meydana geldi. Söz konusu çatışma sonucunda 3 kişinin yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, silahlı aşiret kavgasının meydana geldiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin mezkur bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldıktan ve olay hakkında soruşturma başlattıktan sonra kayıplara karışan kavganın müsebbiplerini yakalamak için bazı noktalara eş zamanlı operasyonlar düzenlediklerini aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının yaralıları tedavi amaçlı en yakın hastaneye naklettikleri bildirildi.

HEYET Net

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