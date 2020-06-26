Irak Müslüman Alimler Heyeti Ebu Garib Şubesi’nden İhtiyaç Sahiplerine Maddi Yardım

Irak Müslüman Alimler Heyeti bünyesinde faaliyet gösteren Ebu Garib Şubesi, Ebu Garib kazasındaki yetim ve ihtiyaç sahibi ailelere maddi yardımda bulundu.

Irak Müslüman Alimler Heyeti bünyesinde faaliyet gösteren Ebu Garib Şubesi tarafından düzenlenen insani yardım kampanyası, korona virüsün yayılması, birçok işin durdurulması, birçok sorunla boğuşan göçmenlere yardımların ulaştırıldığı birçok yolun kapalı olması gölgesinde Irak muhafazalarında yer alan göçmen kamplarındaki göçmen ailelere, dul ve yetim ailelere, ihtiyaç sahiplerine yardım ve destek sağlamak için Irak Müslüman Alimler Heyeti’ne bağlı şubeler tarafından düzenlenen insani yardım kampanyaları kapsamında gerçekleşti.

HEYET Net

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