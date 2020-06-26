Irak Müslüman Alimler Heyeti’nden Göçmen Çadırlarında Sterilizasyon Çalışması

Irak Müslüman Alimler Heyeti bünyesinde faaliyet gösteren Ebu Garib Şubesi ve Enbar Şubesi, korona virüs önlemleri kapsamında Felluce şehrinin güneyinde yer alan Bezibez’de göçmenlere ait çadırları sterilize etmek için kapsamlı bir kampanya başlattı.

Irak Müslüman Alimler Heyeti şubeleri tarafından düzenlenen göçmenlerin çadırlarının sterilize edilmesi kampanyası, ülkedeki sağlık sektörünün yozlaşması, hastalıklarla mücadelede ve hastaları tedavi etmede hükümetin uygulamalarının başarısızlığı sebebiyle ülkede her geçen gün daha fazla yayılan korona virüs önlemleri kapsamında Curf Es-Suhr nahiyesini kapsadı.

Irak Müslüman Alimler Heyeti bünyesinde çeşitli insani faaliyetler düzenleyen Ebu Garib Şubesi ve Enbar Şubesi, bir yandan göçmenlere ait çadırları sterilize ederken diğer yandan göçmen kampında yaşayan ailelerin çadırlarında sterilize işlemini tekrarlaması için spreyler ve korona virüsten korunmaları için maske ve eldiven dağıttı. Öte yandan Irak Müslüman Alimler Heyeti’nin irşat birimleri, sosyal mesafe ve kalabalık ortamda bulunmama kurallarına riayet edilmesi, korona virüsün yayılması sebeplerinden biri olan yabancıların çadırlara girmesinden sakınılması yönünde konuşmalar yaptı.

Ebu Garib ve Enbar şubeleri tarafından insani kampanyanın ulaştırıldığı göçmen aileler, Irak Müslüman Alimler Heyeti’ne, şubelerine bu insani girişimlerinden, hastalıkla mücadelede onlara değer verdiklerinden ve onların ve çocuklarının sağlıklarını düşünmelerinden dolayı teşekkür etti.

HEYET Net

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