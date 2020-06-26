Irak’ın Gündeminden (26.06.2020)

Irak’ın Genelinde Korona Virüs Vaka Sayısı 39139’a Yükseldi

Irak Sağlık Bakanlığı tarafından dün akşam saatlerinde yapılan açıklamada Irak’ın genelinde 2437 kişinin daha korona virüse yakalanarak toplam vaka sayısının 39139’a ulaştığı vurgulandı. Öte yandan korona virüs hastası 107 kişinin hayatını kaybettiği belirtildikten sonra 1237 korona virüs hastasının tekrardan sağlığına kavuştuğu ifade edildi.

Haber ajansları Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamadan şunları aktardı: “Irak’ın tüm muhafazalarındaki laboratuvarlarda son 24 saat içerisinde 11375 test yapıldı. Söz konusu testler sonucunda 1437 kişiye daha korona virüsün bulaştığı tespit edildi.”

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada korona virüs testleri pozitif çıkan hastalar şu bölgelerden: Basra muhafazası 276 vaka, Bağdat/Resafe 239 vaka, Bağdat/Kerh 365 vaka, Tıb şehri 23 vaka, Meysan muhafazası 162 vaka, Babil muhafazası 70 vaka, Erbil muhafazası 41 vaka, Necef muhafazası 60 vaka, Süleymaniye muhafazası 173 vaka, Kerbela muhafazası 113 vaka, Vasit muhafazası 220 vaka, Tamim muhafazası 60 vaka, Ninova muhafazası 14 vaka, Zi Kar muhafazası 262 vaka, Diyala muhafazası 81 vaka, Enbar muhafazası 11 vaka, Kadisiye muhafazası 228 vaka, Salahuddin muhafazası 17 vaka, Müsenna muhafazası 20 vaka ve Duhok muhafazası 2 vaka. Ülkenin genelinde yapılan toplam test sayısı 488,803’e ulaştı.

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada Bağdat/Resafe, Bağdat/Kerh, Tıb, Zi Kar, Süleymaniye, Necef, Erbil, Salahuddin Kerbela, Vasit, Basra, Kadisiye, Enbar, Diyala, Meysan, Tamim, Babil, bölgelerinde korona virüs hastası 107 kişinin hayatını kaybettiğini ve 1237 korona virüs hastasının tekrardan sağlığına kavuştuğu belirtildikten sonra şöyle denildi: “Şuanda ülke genelinde vaka sayısı 39139, hayatını kaybedenleri sayısı 1437, tekrardan sağlığına kavuşanların sayısı 18051’e ulaşmıştır.”

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada kalabalık yerlere gidilmemesi, taziye meclislerine veya kutlama meclislerine gidilmemesi uyarılarına dikkat edilmemesi ve bu kararlara aykırı davrananların istisnasız hesaba çekilmesi gerektiğine dikkat çekti. Öte yandan sosyal mesafe kurallarına uyulması ve bireysel ve toplumsal korunma tavsiyelerinin dikkate alınması uyarısında bulundu.

Süleymaniye Muhafazasında Kimliği Belirsiz İHA Saldırısı: Ölü ve Yaralılar Var

Süleymaniye muhafazasında yer alan Kevnu Masi mıntıkasında dün akşam saatlerinde kimliği tespit edilemeyen insansız hava aracı tarafından düzenlenen hava saldırısı sonucunda 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 9 kişinin de yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Haber ajanslarının hükümete bağlı güvenlik kaynaklarına dayandırdığı habere göre Süleymaniye muhafazasında yer alan söz konusu mıntıkada dün akşam saatlerinde kimliği belirsiz silahlı insansız hava aracı tarafından bir grup insana saldırı düzenlendi. Söz konusu saldırı sonucunda 1 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği ve 9 kişinin ağır yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi. Bölgede bir panik havası oluştuğu gelen bilgiler arasında.

Süleymaniye şehrine bağlı Şarbazir kazası kaymakamı Şahu Osman yaptığı açıklamasında Süleymaniye muhafazasında yer alan Kevnu Masi mıntıkasında dün akşam saatlerinde kimliği tespit edilemeyen insansız hava aracı tarafından düzenlenen hava saldırısı sonucunda ölü ve yaralıların bulunduğu ancak tam sayının henüz belli olmadığını vurguladı.

Salahuddin ve Enbar Muhafazalarında Eş Zamanlı Operasyonlar: 6 Kişi Tutuklandı

Salahuddin ve Enbar muhafazalarında yer alan bazı mıntıkalara dün akşam saatlerinde hükümete bağlı güvenlik güçleri tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonlar sonucunda vatandaşlardan 6 kişinin tutuklandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından bugün sabah saatlerinde yapılan açıklamaya göre hükümete bağlı güvenlik güçleri dün akşam saatlerinde Enbar muhafazasında yer alan bazı mıntıkalara eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Söz konusu operasyonlar sonucunda 3 kişinin güvenlik güçleri tarafından tutuklandığı kaynaklar tarafından rapor edildi. Yine hükümetin güvenlik kaynakları tarafından yapılan açıklamada Salahuddin muhafazasında yer alan bazı mıntıkalarda aynı saatlerde düzenlenen diğer bir eş zamanlı operasyon sonucunda 3 kişinin güvenlik güçleri tarafından tutuklandığı ifade edildi.

Kaynaklar, hükümet kuvvetlerinin bazı istihbarat bilgisine dayanarak bu tutuklamaları gerçekleştirdiğini öne sürdü. Aynı şekilde emniyet kuvvetleri tarafından tutuklanan kişilerin emniyet merkezine soruşturmaları tamamlanması için nakledildiği kaydedildi.

Hükümete bağlı emniyet kuvvetlerin, çeşitli muhafazalarda yüzlerce vatandaşın tutuklanmasıyla sonuçlanan gözaltı operasyonlarına devam ettiği biliniyor. Aynı şekilde bu operasyonlarda vatandaşların, mezhepçilik izlerine rastlanılan öldürme ve kötü muamelelerle karşılaştığı ifade ediliyor.

HEYET Net

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