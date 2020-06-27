Diyala ve Basra Muhafazalarında İki Farklı Olay

Diyala muhafazasının merkezi olan Bakuba şehrinin kuzeydoğusunda dün akşam saatlerinde kimliği belirsiz silahlı kişiler tarafından düzenlenen silahlı saldırı sonucunda bir polis unsurunun hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edilirken yine Basra muhafazasının merkezi olan Basra şehrinin ortasında meydana gelen patlama sonucunda ölen ya da yaralanan olmazken ağır maddi hasarın meydana geldiği gelen bilgiler arasında.

İçişleri Bakanlığına bağlı resmi kaynaklar tarafından bugün sabah saatlerinde yapılan açıklamaya göre Bakuba şehrinin kuzeydoğusunda yer alan Ebi Sayda nahiyesi kapsamında Ebu Hanayir köyünde dün gece geç saatlerde kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Söz konusu silahlı saldırı sonucunda bir polis unsurunun olay yerinde hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, silahlı saldırının düzenlendiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin mezkur bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldıktan, halkı olay yerinden uzaklaştırdıktan ve olay hakkında soruşturma başlattıktan sonra kayıplara karışan silahlı saldırganları yakalamak için bazı noktalara eş zamanlı operasyonlar düzenlediklerini aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının hayatını kaybeden kişinin cesedinş bazı hukuki işlemlerden sonra yakınlarına teslim etmek üzere adli tıpa naklettikleri bildirildi.

Öte yandan hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından yapılan bir diğer açıklamaya göre Basra şehrinin ortasında yer alan Cezair mıntıkasında bir vatandaşın evine kimliği belirsiz kişiler tarafından dün akşam saatlerinde bombayla saldırı düzenlendi. Söz konusu patlama sonucunda ölen ya da yaralanan olmazken meydana gelen yangın sonucunda ağır maddi hasarın meydana geldiği rapor edildi.

Kaynaklar, patlama sonucu yangının meydana geldiği olay yerine intikal eden sivil savunma ekiplerinin ve itfaiye araçlarının yangını söndürdüklerini açıkladı. Öte yandan olay yerine gelen güvenlik güçlerinin mezkur bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldıktan ve yolu kapattıktan sonra olay hakkında soruşturma başlattıkları aktarıldı.

Diyala muhafazasının merkezi olan Bakuba şehrinin kuzeydoğusunda yer alan Ebi Sayda nahiyesinin, İran’a bağlı milisler tarafından düzenlenen suikastlara, sistematik hırsızlıklara ve tarım arazilerinin kundaklanmasına tanık olmaktadır. Öte yandan son birkaç yıldır bazı mıntıka ve kasabalarda meydana gelen aşiret çatışmaları yüzlerce sivilin hayatını kaybetmesine, daha güvenli bir ortam bulmak isteyen onlarca ailenin göç etmesine neden olmuştur. Hükümet ise bölgede güven ve istikrarı sağlamada ve vatandaşlarını korumada başarısız kalmıştır.

HEYET Net

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