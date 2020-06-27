Irak Müslüman Alimler Heyeti Kerkük Şubesi İnsani Yardım Çalışmalarına Devam Ediyor

Irak’ın kuzeyinde yer alan Tamim muhafazasında faaliyet gösteren Irak Müslüman Alimler Heyeti’ne bağlı Kerkük Şubesi, Haziran ayında gerçekleştirdiği bazı insani yardım çalışmalarını açıkladı.

Bu bağlamda Irak Müslüman Alimler Heyeti Kerkük Şubesi, maddi durumu iyi olmayan bazı göçmen ailelerin kira ücretini karşıladı, yetim ve dullardan beş aileye maddi yardımda bulundu, hastalığı nedeniyle işini bırakmak zorunda kalan bir hastanın, ailesinin zaruri ihtiyaçlarını karşılamada maddi yardımda bulundu, aynı şekilde kanser hastası bir vatandaşa tedavisinde kullanması için maddi yardımda bulundu. Öte yandan Kerkük Şubesi, hükümet hapishanesinde tutuklu bir kişinin ailesine maddi yardımda bulunduğu gibi korona virüs önlemleri kapsamında sokağa çıkma yasağı nedeniyle çalışamayan bazı ailelere gıda yardımı yaptı ve yardımların ulaştırılmadığı bazı göçmen ailelere maddi yardımda bulundu.

Bu bağlamda yardımların ulaştırıldığı aileler, Irak Müslüman Alimler Heyeti’ne ve bünyesinde faaliyet gösteren şubelere, göçmenlere ve ihtiyaç sahibi ailelere gösterdikleri ilgiden ve ulaştırdıkları yardımlardan dolayı teşekkür etti.

HEYET Net

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