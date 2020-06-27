Irak’ın Genelinde Korona Virüs Vaka Sayısı 41193’e Yükseldi

Irak Sağlık Bakanlığı tarafından dün akşam saatlerinde yapılan açıklamada Irak’ın genelinde 2054 kişinin daha korona virüse yakalanarak toplam vaka sayısının 41193’e ulaştığı vurgulandı. Öte yandan korona virüs hastası 122 kişinin hayatını kaybettiği belirtildikten sonra 808 korona virüs hastasının tekrardan sağlığına kavuştuğu ifade edildi.

Haber ajansları Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamadan şunları aktardı: “Irak’ın tüm muhafazalarındaki laboratuvarlarda son 24 saat içerisinde 11375 test yapıldı. Söz konusu testler sonucunda 2054 kişiye daha korona virüsün bulaştığı tespit edildi.”

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada korona virüs testleri pozitif çıkan hastalar şu bölgelerden: Basra muhafazası 110 vaka, Bağdat/Resafe 362 vaka, Bağdat/Kerh 207 vaka, Tıb şehri 62 vaka, Meysan muhafazası 215 vaka, Babil muhafazası 77 vaka, Erbil muhafazası 30 vaka, Necef muhafazası 112 vaka, Süleymaniye muhafazası 162 vaka, Kerbela muhafazası 67 vaka, Vasit muhafazası 163 vaka, Tamim muhafazası 61 vaka, Ninova muhafazası 7 vaka, Zi Kar muhafazası 117 vaka, Diyala muhafazası 56 vaka, Enbar muhafazası 8 vaka, Kadisiye muhafazası 140 vaka, Salahuddin muhafazası 72 vaka, Müsenna muhafazası 23 vaka ve Duhok muhafazası 3 vaka. Ülkenin genelinde yapılan toplam test sayısı 488,803’e ulaştı.

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada Bağdat/Resafe, Bağdat/Kerh, Tıb, Zi Kar, Süleymaniye, Necef, Erbil, Salahuddin Kerbela, Vasit, Basra, Kadisiye, Enbar, Diyala, Meysan, Tamim, Babil, bölgelerinde korona virüs hastası 122 kişinin hayatını kaybettiğini ve 808 korona virüs hastasının tekrardan sağlığına kavuştuğu belirtildikten sonra şöyle denildi: “Şuanda ülke genelinde vaka sayısı 41193, hayatını kaybedenleri sayısı 1959, tekrardan sağlığına kavuşanların sayısı 18859’a ulaşmıştır.”

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada kalabalık yerlere gidilmemesi, taziye meclislerine veya kutlama meclislerine gidilmemesi uyarılarına dikkat edilmemesi ve bu kararlara aykırı davrananların istisnasız hesaba çekilmesi gerektiğine dikkat çekti. Öte yandan sosyal mesafe kurallarına uyulması ve bireysel ve toplumsal korunma tavsiyelerinin dikkate alınması uyarısında bulundu.

HEYET Net

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