Basra Şehrindeki Osman Camii İmamı Şeyh Abdulbaki Halef Abdulbaki El-Alavne El-Hazerci (rahimehullah)’ın Vefatı Hakkında Açıklama

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği Basra şehrindeki Osman Camii İmamı Şeyh Abdulbaki Halef Abdulbaki El-Alavne El-Hazerci (rahimehullah)’ın vefatı etmesi münasebetiyle taziye açıklaması yayınladı. Irak Müslüman Alimler Heyeti tarafından yayınlanan açıklama şu şekilde:

Taziye

Allah (azze ve celle)’nin kaza ve kaderine daha fazla rıza göstererek, Irak Müslüman Alimler Heyeti olarak 28 Haziran 2020 – 7 Zilkade 1441 Pazar günü, korona virüse yakalanması sonucunda 29 yaşında hayatını kaybeden Basra şehrindeki Osman Camii İmamı Şeyh Abdulbaki Halef Abdulbaki El-Alavne El-Hazerci (rahimehullah)’ın vefatı etmesi münasebetiyle taziyelerimizi bildiririz.

Şeyh Abdulbaki Halef El-Alavene (rahimehullah) 1991 yılında Basra muhafazasında yer alan Ebu Husayb kazasında, ilmi ve alimleri seven mütedeyyin bir ailede dünyaya geldi. Ailedeki bu tutum, onu şeri ilimlere sevk etti. Böylece Basra şehrinde İslami Çalışmalar hazırlık bölümüne girdi. 2009 yılında buradan mezun olan Şeyh Abdulbaki Halef El-Alavne (rahimehullah) 2013 yılında İmam Azam Fakültesinde lisansını tamamladı. Ardından 2018 yılında Mısır Tanta Üniversitesinde İslam Felsefesi alanında Yüksek Lisansını tamamladı.

Şeyh Abdulbaki Halef El-Alavne (rahimehullah) daha sonra Basra şehrine döndü ve seminerlerle, Osman Camii ve diğer camilerde verdiği hutbelerle, Allah (azze ve celle)’ye davet çalışmalarına başladı. Dünyanın her köşesine yayılan korona virüs karşısında hükümetin bitme noktasına gelmiş sağlık sektörü, hastanelerin ve sağlık kurumlarının yozlaşması gölgesinde korona virüse yakalandı. Daha gençliğinin baharındayken hayatını kaybetti.

Allah (azze ve celle) Şeyh Abdulbaki Halef El-Alavne’ye geniş rahmetiyle rahmet etsin, yaptığı davetini kabul etsin, ailesine, öğrencilerine ve sevenlerine sabır ihsan etsin, onun davetini onun için şahit kılsın ve naim cennetlere ulaştıran bir vesile kılsın, onun yerini şeriat ilimlerini koruyan ve onun yayılması için çalışan davetçilerle doldursun.

Genel Sekreterlik

7 Zilkade 1441

28 Haziran 2020

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