Enbar Şubesi ile Ebu Garib Şubesi’nden Göçmen Ailelere Ortak İnsani Yardım Kampanyası

Irak Müslüman Alimler Heyeti bünyesinde faaliyet gösteren Enbar Şubesi, Ebu Garib Şubesiyle yardımlaşarak Enbar muhafazasında yer alan Felluce şehrinin güneyindeki Bezibez göçmen kampında yaşayan göçmen ailelere insani yardım ulaştırdı.

Enbar Şubesi ile Ebu Garib Şubesi’nin ortak düzenlediği insani yardım kampanyası kapsamında Felluce şehrinin merkezine uzak mıntıkada yer alan ve Curf Es-Suhr kazasından göç eden 650 göçmen ailenin yaşadığı göçmen kampındaki ailelere sebze dağıtıldı. Söz konusu göçmen kampında yaşayan ailelerin günlük zaruri ihtiyaçların tamamına ihtiyaç duydukları, hükümetin kayıtsız kalması ve göçmenlerin evlerine geri dönmesi dosyasında başarısızlığı karşısında sorun yaşadıkları bilinmektedir.

Enbar Şubesi ile Ebu Garib Şubesi’nin düzenlediği insani yardım kampanyası, ülkede korona virüsün yayılması gölgesinde Irak’ın tüm muhafazalarında kurulan göçmen kamplarındaki göçmen ailelere yardım ve destek ulaştırmak için Irak Müslüman Alimler Heyeti bünyesindeki şube ve birimlerin düzenledikleri insani yardım kampanyaları kapsamında gerçekleşti.

HEYET Net

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