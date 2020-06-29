Irak Müslüman Alimler Heyeti’nden Şeyh Abdulbaki Halef El-Alavne (rahimehullah) İçin Taziye

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği, 28 Haziran 2020 – 7 Zilkade 1441 Pazar günü, korona virüse yakalanması sonucunda 29 yaşında hayatını kaybeden Basra şehrindeki Osman Camii İmamı Şeyh Abdulbaki Halef Abdulbaki El-Alavne El-Hazerci (rahimehullah)’ın vefatı etmesi münasebetiyle taziye açıklaması yayınladı.

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği tarafından yayınlanan açıklamada şöyle denildi: “Şeyh Abdulbaki Halef El-Alavne (rahimehullah) 1991 yılında Basra muhafazasında yer alan Ebu Husayb kazasında, ilmi ve alimleri seven mütedeyyin bir ailede dünyaya geldi. Ailedeki bu tutum, onu şeri ilimlere sevk etti. Böylece Basra şehrinde İslami Çalışmalar hazırlık bölümüne girdi. 2009 yılında buradan mezun olan Şeyh Abdulbaki Halef El-Alavne (rahimehullah) 2013 yılında İmam Azam Fakültesinde lisansını tamamladı. Ardından 2018 yılında Mısır Tanta Üniversitesinde İslam Felsefesi alanında Yüksek Lisansını tamamladı.”

Irak Müslüman Alimler Heyeti tarafından yayınlanan açıklamada Şeyh Abdulbaki Halef El-Alavne (rahimehullah)’ın daha sonra Basra şehrine döndüğü ve seminerlerle, Osman Camii ve diğer camilerde verdiği hutbelerle, Allah (azze ve celle)’ye davet çalışmalarına başladığı ifade edildi. Dünyanın her köşesine yayılan korona virüs karşısında hükümetin bitme noktasına gelmiş sağlık sektörü, hastanelerin ve sağlık kurumlarının yozlaşması gölgesinde korona virüse yakalandığı ve daha gençliğinin baharındayken hayatını kaybettiği vurgulandı.

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterlik tarafından yayınlanan açıklamanın sonunda şu ifadeler kullanıldı: “Allah (azze ve celle) Şeyh Abdulbaki Halef El-Alavne’ye geniş rahmetiyle rahmet etsin, yaptığı davetini kabul etsin, ailesine, öğrencilerine ve sevenlerine sabır ihsan etsin, onun davetini onun için şahit kılsın ve naim cennetlere ulaştıran bir vesile kılsın, onun yerini şeriat ilimlerini koruyan ve onun yayılması için çalışan davetçilerle doldursun.”

HEYET Net

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