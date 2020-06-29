Irak Müslüman Alimler Heyeti’nin Açıklamalarının Derlendiği 4 Ciltlik Kitabın PDF Formatı Paylaşıldı

heyet

Irak Müslüman Alimler Heyeti bünyesinde faaliyet gösteren Kültür Birimi, Irak Müslüman Alimler Heyeti’nin açıklamalarının derlendiği “Irak Müslüman Alimler Heyeti Açıklamaları, Amerika İşgalinin Hasadı, İran’ın Irak’taki Hakimiyeti” adlı 4 ciltlik kitabın PDF formatının, Irak Müslüman Alimler Heyeti’nin sitelerinde ve sosyal medya hesaplarında paylaşıldığını duyurdu.

Söz konusu kitabı PDF formatına buradan ulaşabilirsiniz:

Birinci Cilt: https://iraq-amsi.net/ar/upload4.pdf

İkinci Cilt: https://iraq-amsi.net/ar/upload1.pdf

Üçüncü Cilt: https://iraq-amsi.net/ar/upload2.pdf

Dördüncü Cilt: https://iraq-amsi.net/ar/upload3.pdf

 

 

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