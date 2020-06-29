Irak Müslüman Alimler Heyeti’nin Açıklamalarının Derlendiği 4 Ciltlik Kitabın PDF Formatı Paylaşıldı

Irak Müslüman Alimler Heyeti bünyesinde faaliyet gösteren Kültür Birimi, Irak Müslüman Alimler Heyeti’nin açıklamalarının derlendiği “Irak Müslüman Alimler Heyeti Açıklamaları, Amerika İşgalinin Hasadı, İran’ın Irak’taki Hakimiyeti” adlı 4 ciltlik kitabın PDF formatının, Irak Müslüman Alimler Heyeti’nin sitelerinde ve sosyal medya hesaplarında paylaşıldığını duyurdu.
Söz konusu kitabı PDF formatına buradan ulaşabilirsiniz:
Birinci Cilt: https://iraq-amsi.net/ar/upload4.pdf
İkinci Cilt: https://iraq-amsi.net/ar/upload1.pdf
Üçüncü Cilt: https://iraq-amsi.net/ar/upload2.pdf
Dördüncü Cilt: https://iraq-amsi.net/ar/upload3.pdf
HEYET Net
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