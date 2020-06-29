Irak’ın Gündeminden (29.06.2020)

Salahuddin ve Tamim Muhafazalarında Eş Zamanlı Operasyonlar: 14 Vatandaş Tutuklandı

Salahuddin ve Tamim muhafazalarında yer alan bazı mıntıkalara hükümete bağlı güvenlik güçleri tarafından dün ikindi saatlerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlar sonucunda vatandaşlardan 14 kişinin tutuklandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından yapılan açıklamaya göre hükümete bağlı güvenlik güçleri Salahuddin muhafazasının güneyinde yer alan Samarra şehrindeki bazı mıntıkalara dün ikindi saatlerinde eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Söz konusu operasyonlar sonucunda 9 vatandaşın güvenlik güçleri tarafından tutuklandığı kaynaklar tarafından rapor edildi. Öte yandan kaynaklar tarafından yapılan bir diğer açıklamada Tamim muhafazasının merkezi olan Kerkük şehrinde yer alan bazı mıntıkalara dün aynı saatlerde güvenlik güçleri tarafından eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Söz konusu operasyonlar sonucunda 5 vatandaşın güvenlik güçleri tarafından tutuklandığı rapor edildi.

Kaynaklar, hükümet kuvvetlerinin bazı istihbarat bilgisine dayanarak bu tutuklamaları gerçekleştirdiğini öne sürdü. Aynı şekilde emniyet kuvvetleri tarafından tutuklanan kişilerin emniyet merkezine soruşturmaları tamamlanması için nakledildiği kaydedildi.

Hükümete bağlı emniyet kuvvetlerin, çeşitli muhafazalarda yüzlerce vatandaşın tutuklanmasıyla sonuçlanan gözaltı operasyonlarına devam ettiği biliniyor. Aynı şekilde bu operasyonlarda vatandaşların, mezhepçilik izlerine rastlanılan öldürme ve kötü muamelelerle karşılaştığı ifade ediliyor.

Irak’ın Genelinde Korona Virüs Vaka Sayısı 45402’ye Yükseldi

Irak Sağlık Bakanlığı tarafından dün akşam saatlerinde yapılan açıklamada Irak’ın genelinde 2140 kişinin daha korona virüse yakalanarak toplam vaka sayısının 45402’ye ulaştığı vurgulandı. Öte yandan korona virüs hastası 96 kişinin hayatını kaybettiği belirtildikten sonra 1184 korona virüs hastasının tekrardan sağlığına kavuştuğu ifade edildi.

Haber ajansları Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamadan şunları aktardı: “Irak’ın tüm muhafazalarındaki laboratuvarlarda son 24 saat içerisinde 10595 test yapıldı. Söz konusu testler sonucunda 2140 kişiye daha korona virüsün bulaştığı tespit edildi.”

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada korona virüs testleri pozitif çıkan hastalar şu bölgelerden: Basra muhafazası 221 vaka, Bağdat/Resafe 224 vaka, Bağdat/Kerh 193 vaka, Tıb şehri 157 vaka, Meysan muhafazası 105 vaka, Babil muhafazası 104 vaka, Erbil muhafazası56 vaka, Necef muhafazası 108 vaka, Süleymaniye muhafazası 289 vaka, Kerbela muhafazası 65 vaka, Vasit muhafazası 76 vaka, Tamim muhafazası 29 vaka, Ninova muhafazası 9 vaka, Zi Kar muhafazası 282 vaka, Diyala muhafazası 103 vaka, Enbar muhafazası 15 vaka, Kadisiye muhafazası 86 vaka, Salahuddin muhafazası 4 vaka, Müsenna muhafazası 11 vaka ve Duhok muhafazası 3 vaka. Ülkenin genelinde yapılan toplam test sayısı 520,948’e ulaştı.

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada Bağdat/Resafe, Bağdat/Kerh, Tıb, Zi Kar, Süleymaniye, Necef, Erbil, Salahuddin Kerbela, Vasit, Basra, Kadisiye, Enbar, Diyala, Meysan, Tamim, Babil, bölgelerinde korona virüs hastası 96 kişinin hayatını kaybettiğini ve 1184 korona virüs hastasının tekrardan sağlığına kavuştuğu belirtildikten sonra şöyle denildi: “Şuanda ülke genelinde vaka sayısı 45402, hayatını kaybedenleri sayısı 1756, tekrardan sağlığına kavuşanların sayısı 21122’ye ulaşmıştır.”

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada kalabalık yerlere gidilmemesi, taziye meclislerine veya kutlama meclislerine gidilmemesi uyarılarına dikkat edilmemesi ve bu kararlara aykırı davrananların istisnasız hesaba çekilmesi gerektiğine dikkat çekti. Öte yandan sosyal mesafe kurallarına uyulması ve bireysel ve toplumsal korunma tavsiyelerinin dikkate alınması uyarısında bulundu.

Basra ve Ninova Muhafazalarında İki Farklı Olay

Ninova muhafazasının merkezi olan Musul şehrinin sağ yakasında dün ikindi saatlerinde vücudunda kurşun izlerine rastlanan bir cesedin güvenlik güçleri tarafından bulunduğu kaynaklar tarafından rapor edilirken yine Basra muhafazasının merkezi olan Basra şehrinin ortasında bir gencin kardeşi tarafından bıçaklanarak öldürüldüğü gelen bilgiler arasında.

İçişleri Bakanlığına bağlı resmi kaynaklar tarafından yapılan açıklamaya göre Ninova muhafazasının merkezi olan Musul şehrinin sağ yakasında yer alan Kadim Şehire bağlı Medain mıntıkasında dün ikindi saatlerinde vücudunda kurşun izlerine rastlanan bir gencin cesedi güvenlik güçleri tarafından bulundu.

Kaynaklar, güvenlik güçleri tarafından bulunan cesedin baş bölgesinden kurşunlandığı ve bazı hukuki işlemlerden sonra yakınlarına teslim edilmek üzere adli tıpa nakledildiğini açıkladı.

Öte yandan hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından yapılan açıklamada Basra muhafazasının merkezi olan Basra şehrinin ortasında yer alan mıntıkalardan birinde 21 yaşında bir gencin kardeşi tarafından bıçaklanarak öldürüldüğü ifade edildi.

Kaynaklar, söz konusu cinayetin işlendiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin mezkur bölgede güvenliği sağladıktan ve olay hakkında soruşturma başlattıktan sonra kayıplara karışan katili yakalamak için bazı noktalara eş zamanlı operasyonlar düzenlediklerini aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının hayatını kaybeden kişinin cesedini bazı hukuki işlemlerden sonra yakınlarına teslim etmek üzere adli tıpa naklettikleri bildirildi.

Basra muhafazasının önceki gün, Basra şehrinin ortasında yer alan Cezair mıntıkasında bir vatandaşın evine kimliği belirsiz kişiler tarafından bombayla saldırı düzenlenmesi sonucunda ölen ya da yaralanan olmazken meydana gelen yangın sonucunda ağır maddi hasarın meydana gelmesine tanık olduğu biliniyor.

Bakuba Şehrinin Kuzeydoğusunda Silahlı Saldırı: 1 Kişi Yaralandı

Diyala muhafazasının merkezi olan Bakuba şehrinin kuzeydoğusunda bugün öğle saatlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından düzenlenen silahlı saldırı sonucunda yaşlı bir adamın ağır yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik güçleri tarafından yapılan açıklamaya göre Bakuba şehrinin kuzeydoğusunda yer alan El-Vakf havzası köylerinden birinde bugün öğle saatlerinde sivil bir araç kullanan kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Söz konusu silahlı saldırı sonucunda yaşlı bir adamın ağır yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, silahlı saldırının düzenlendiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin mezkur bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldıktan, halkı olay yerinden uzaklaştırdıktan ve olay hakkında soruşturma başlattıktan sonra kayıplara karışan silahlı saldırganları yakalamak için bazı noktalara eş zamanlı operasyonlar düzenlediklerini aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının yaralıyı tedavi amaçlı en yakın hastaneye naklettikleri bildirildi.

Diyala muhafazasının önceki gün, Bakuba şehrinin kuzeydoğusunda yer alan Ebi Sayda nahiyesi kapsamında Ebu Hanayir köyünde kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlenmesi sonucunda bir polis unsurunun olay yerinde hayatını kaybetmesine tanık olduğu biliniyor.

HEYET Net

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