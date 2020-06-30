Irak’ın Gündeminden (30.06.2020)

Irak’ın Genelinde Korona Virüs Vaka Sayısı 47151’e Yükseldi

Irak Sağlık Bakanlığı tarafından dün akşam saatlerinde yapılan açıklamada Irak’ın genelinde 1749 kişinin daha korona virüse yakalanarak toplam vaka sayısının 47151’e ulaştığı vurgulandı. Öte yandan korona virüs hastası 83 kişinin hayatını kaybettiği belirtildikten sonra 1852 korona virüs hastasının tekrardan sağlığına kavuştuğu ifade edildi.

Haber ajansları Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamadan şunları aktardı: “Irak’ın tüm muhafazalarındaki laboratuvarlarda son 24 saat içerisinde 11172 test yapıldı. Söz konusu testler sonucunda 1749 kişiye daha korona virüsün bulaştığı tespit edildi.”

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada korona virüs testleri pozitif çıkan hastalar şu bölgelerden: Basra muhafazası 218 vaka, Bağdat/Resafe 241 vaka, Bağdat/Kerh 184 vaka, Tıb şehri 2 vaka, Meysan muhafazası 124 vaka, Babil muhafazası 82 vaka, Erbil muhafazası 40 vaka, Necef muhafazası 87 vaka, Süleymaniye muhafazası 95 vaka, Kerbela muhafazası 84 vaka, Vasit muhafazası 56 vaka, Tamim muhafazası 50 vaka, Ninova muhafazası 12 vaka, Zi Kar muhafazası 200 vaka, Diyala muhafazası 57 vaka, Enbar muhafazası 5 vaka, Kadisiye muhafazası 124 vaka, Salahuddin muhafazası 50 vaka, Müsenna muhafazası 20 vaka ve Duhok muhafazası 4 vaka. Ülkenin genelinde yapılan toplam test sayısı 520,948’e ulaştı.

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada Bağdat/Resafe, Bağdat/Kerh, Tıb, Zi Kar, Süleymaniye, Necef, Erbil, Salahuddin Kerbela, Vasit, Basra, Kadisiye, Enbar, Diyala, Meysan, Tamim, Babil, bölgelerinde korona virüs hastası 83 kişinin hayatını kaybettiğini ve 1852 korona virüs hastasının tekrardan sağlığına kavuştuğu belirtildikten sonra şöyle denildi: “Şuanda ülke genelinde vaka sayısı 47151, hayatını kaybedenleri sayısı 1839, tekrardan sağlığına kavuşanların sayısı 22338’e ulaşmıştır.”

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada kalabalık yerlere gidilmemesi, taziye meclislerine veya kutlama meclislerine gidilmemesi uyarılarına dikkat edilmemesi ve bu kararlara aykırı davrananların istisnasız hesaba çekilmesi gerektiğine dikkat çekti. Öte yandan sosyal mesafe kurallarına uyulması ve bireysel ve toplumsal korunma tavsiyelerinin dikkate alınması uyarısında bulundu.

Musul Şehrinin Batısında 600 Kişinin Ceset Kalıntılarına Ulaşılan Toplu Mezar Bulundu

Ninova muhafazasının merkezi olan Musul şehrinin batısında 600 kişinin çürümüş ceset kalıntıları bulunan toplu mezar bulunduğu kaynaklar tarafından rapor edildi.

Haber ajansları tarafından yapılan açıklamaya göre Musul şehrinin batısında yer alan Telafer ile Musul şehri arasında yer alan Kesk mıntıkasında toplu mezar bulundu. Söz konusu mezarda 600 kişinin çürümüş ceset kalıntılarına ulaşıldığı ifade edildi.

Ninova muhafazasının, hükümete bağlı güvenlik güçlerinin ve milislerin düzenlediği operasyonların ve silahlı grupların terör faaliyetlerinin kurbanı olan cesetlerin bulunmasına sık sık tanık olduğu biliniyor.

Nasiriye Şehrinin Ortasında Aktivistin Evine Ses Bombası Atıldı

Zi Kar muhafazasının merkezi olan Nasiriye şehrinin ortasında bir sivil aktivistin evine dün akşam saatlerinde ses bombası atıldığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından bugün sabah saatlerinde yapılan açıklamaya göre Nasiriye şehrinin ortasında yer alan İşrin caddesinde gösterilerde aktif olan bir aktivistin evine kimliği belirsiz kişiler tarafından sün akşam saatlerinde ses bombası atıldı. Söz konusu saldırı sonucunda yaralanan olmazken ağır maddi hasarın meydana geldiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, söz konusu saldırının gerçekleştiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin mezkur bölgede güvenlik önlemleri aldıktan sonra olay hakkında soruşturma başlattıklarını aktardı.

Ülkede mevcut siyasetin ilga edilmesini, mali ve idari yolsuzlukların son bulmasını talep eden barışçıl gösterilere destek veren aktivistler, İran’a bağlı milisler tarafından ölümlere, kaçırılmalara ve tehditlere maruz kalmaktadırlar.

Tikrit Şehrinin Kuzeyinde Haşdi Şaabi Milisleri Hedef Alındı: 5 Ölü veya Yaralı

Salahuddin muhafazasının merkezi olan Tikrit şehrinin kuzeyinde bugün öğle saatlerinde meydana gelen patlama sonucunda Haşdi Şaabi milislerinden 4 kişinin hayatını kaybettiği ve bir sorumlunun da yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından yapılan açıklamaya göre Tikrit şehrinin kuzeyinde yer alan Beyci kazasına bağlı Es-Sukkeri mıntıkasında Haşdi Şaabi milislerinin devriye aracını hedef alan bir patlama meydana geldi. Söz konusu patlama sonucunda Haşdi Şaabi milislerinden 4 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği ve bir sorumlunun da yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, patlamanın meydana geldiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin mezkur bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldıktan ve olay hakkında soruşturma başlattıktan sonra patlamayı düzenleyenleri yakalamak hedefiyle bazı noktalara eş zamanlı operasyonlar düzenlediklerini aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarını yaralıyı tedavi amaçlı en yakın hastaneye, hayatını kaybeden kişilerin cesetlerini ise bazı hukuki işlemlerden sonra yakınlarına teslim etmek üzere adli tıpa naklettikleri bildirildi.

HEYET Net

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