Irak’ın Genelinde Korona Virüs Vaka Sayısı 49109’a Yükseldi

Irak Sağlık Bakanlığı tarafından dün akşam saatlerinde yapılan açıklamada Irak’ın genelinde 1958 kişinin daha korona virüse yakalanarak toplam vaka sayısının 49109’a ulaştığı vurgulandı. Öte yandan korona virüs hastası 104 kişinin hayatını kaybettiği belirtildikten sonra 1786 korona virüs hastasının tekrardan sağlığına kavuştuğu ifade edildi.

Haber ajansları Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamadan şunları aktardı: “Irak’ın tüm muhafazalarındaki laboratuvarlarda son 24 saat içerisinde 12425 test yapıldı. Söz konusu testler sonucunda 1958 kişiye daha korona virüsün bulaştığı tespit edildi.”

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada korona virüs testleri pozitif çıkan hastalar şu bölgelerden: Basra muhafazası 248 vaka, Bağdat/Resafe 307 vaka, Bağdat/Kerh 194 vaka, Tıb şehri 38 vaka, Meysan muhafazası 102 vaka, Babil muhafazası 30 vaka, Erbil muhafazası 85 vaka, Necef muhafazası 84 vaka, Süleymaniye muhafazası 164 vaka, Kerbela muhafazası 119 vaka, Vasit muhafazası 39 vaka, Tamim muhafazası 53 vaka, Ninova muhafazası 9 vaka, Zi Kar muhafazası 340 vaka, Diyala muhafazası 75 vaka, Enbar muhafazası 4 vaka, Kadisiye muhafazası 65 vaka, Salahuddin muhafazası 14 vaka, Müsenna muhafazası 5 vaka ve Duhok muhafazası 1 vaka. Ülkenin genelinde yapılan toplam test sayısı 520,948’e ulaştı.

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada Bağdat/Resafe, Bağdat/Kerh, Tıb, Zi Kar, Süleymaniye, Necef, Erbil, Salahuddin Kerbela, Vasit, Basra, Kadisiye, Enbar, Diyala, Meysan, Tamim, Babil, bölgelerinde korona virüs hastası 104 kişinin hayatını kaybettiğini ve 1786 korona virüs hastasının tekrardan sağlığına kavuştuğu belirtildikten sonra şöyle denildi: “Şuanda ülke genelinde vaka sayısı 49109, hayatını kaybedenleri sayısı 2050, tekrardan sağlığına kavuşanların sayısı 224760’a ulaşmıştır.”

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada kalabalık yerlere gidilmemesi, taziye meclislerine veya kutlama meclislerine gidilmemesi uyarılarına dikkat edilmemesi ve bu kararlara aykırı davrananların istisnasız hesaba çekilmesi gerektiğine dikkat çekti. Öte yandan sosyal mesafe kurallarına uyulması ve bireysel ve toplumsal korunma tavsiyelerinin dikkate alınması uyarısında bulundu.

HEYET Net

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