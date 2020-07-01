Bakuba Şehrinin Kuzeydoğusundaki Patlamada Bir Çiftçi Yaralandı

Diyala muhafazasının merkezi olan Bakuba şehrinin kuzeydoğusunda bugün sabah saatlerinde meydana gelen patlama sonucunda çiftçilerden 1 kişinin yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından bugün yapılan açıklamaya göre Bakuba şehrinin kuzeydoğusunda El-Abara nahiyesine bağlı Zagniye Sagire köyünde bir bahçeye tuzaklanan bomba bugün sabah saatlerinde infilak etti. Söz konusu patlama sonucunda bir çiftçinin yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, patlamanın meydana geldiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin mezkur bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldıktan ve olay hakkında soruşturma başlattıktan sonra patlamayı düzenleyenleri yakalamak hedefiyle bazı noktalara eş zamanlı operasyonlar düzenlediklerini aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarını yaralıyı tedavi amaçlı en yakın hastaneye naklettiği bildirildi.

Diyala muhafazasının dün, Bakuba şehrinin kuzeydoğusunda yer alan El-Vakf havzası köylerinden birinde sivil bir araç kullanan kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlenmesi sonucunda yaşlı bir adamın ağır yaralanmasına tanık olduğu biliniyor. Yine Bakuba şehrinin kuzeydoğusunda yer alan Ebi Sayda nahiyesi kapsamında Ebu Hanayir köyünde kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlenmesi sonucunda bir polis unsurunun olay yerinde hayatını kaybettiği gelen bilgiler arasında.

HEYET Net

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