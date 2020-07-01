Irak Müslüman Alimler Heyeti: Yeni Bir Siyasi Rejim ve Modern Bir Devlet Kurulması Yönünde Ekim Devrimi Gençlerine Umudumuz Büyüktür

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği, 1920 devriminin 100. yıldönümü münasebetiyle açık mektup yayınladı.

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği tarafından yayınlanan açıklamada şöyle denildi: “Biz ve tüm özgür, sadık Iraklılar bugün, büyük Irak devrimi, 1920 devriminin 100. yıldönümünü kutluyor ve Irak’ın modern tarihinin önemli bir aşamasında bu devrimi ve İngiliz işgaline karşı mücadeleyi ifade eden milli birlik kıymetine ve değerlerine bağlı hatıralarını onlarla birlikte anıyoruz.”

Irak Müslüman Alimler Heyeti tarafından yayınlanan açıklamada bu seneki 1920 devriminin yıldönümünün, tüm işgalcilerden, kuklalarından kurtulmak için sebatıyla Iraklıların yolunu aydınlatmak için maruz kaldığı tüm entrikalara, zorluklara, baskılara, Irak’ta devam eden ve onuncu ayına giren gençlerin Ekim devrimine denk geldiği vurgulandı.

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği tarafından yayınlanan açıklamada şöyle devam edildi: “1920 devrimi, bazı model tabloları içermesi şöyle dursun araştırılması, canlandırılması ve yayılması gereken birçok ibret, ders, fikirler, olayları taşımaya devam etmektedir. Bu devrimin tarihi, askeri, siyasi, fikri, sosyal, kültür ve benzeri boyutları bulunmaktadır. Üzerinde çalışanların da dikkat çektiği gibi etkileri sadece Irakla sınırlı değildir aksine bölge devletlerine ve diğer devletlere uzanmaktadır. 1920 devrimi, Irak’ta milli ruhu diriltmek, halkı bu milli ruha uymaya sevk etmek hususunda yirminci asrın başlarında önemli bir aşama olarak kabul edilmektedir. Nasıl olmasın ki? Tıpkı Mayıs ve Haziran savaşları ve olaylarında malum olduğu gibi halkın evlatları bu ruha katıldı ve birçok savaşa girdi.”

Irak Müslüman Alimler Heyeti tarafından yayınlanan açıklamada daha sonra başlamasından 100 yıl sonra 1920 devriminin anılması ve onun kutlanmasının, sadece bu devrimin evlatları, sevenleri, onun yolundan gidenler, onun değerine ve hedeflerine inananlar tarafından yapılmasının mümkün olacağı vurgulandı. Bunun sadece fiillerle çelişen kelimelerle veya basın açıklamalarıyla olmayacağı aksine bu devrimin yolundan yürümekle, onun yolunu takip etmekle gerçekleşecek bir şey olduğu vurguland. Irak Müslüman Alimler Heyeti daha sonra bunun hedefinin, vatanı kurtarmak, ülkeyi işgalcilerin pisliğinden temizlemek olduğu makam elde etmek, halkı saptırmak, işgalcilerin kollarına girmek, onların varlığını gerekçelendirmek, ülkenin birliğini paramparça eden projelerini desteklemek için siyasi hırçınlıklar olmadığı ifade edildi.

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği tarafından yayınlanan açıklamada şöyle devam edildi: “Irak’ın bu büyük devriminin hedefleri ve ilkeleri için canlar verildi, kanlar akıldı, dinlerini ve milliyetlerini korumak için ilke ve değer sahibi insanlar zorunlu olarak hicret etmek zorunda kaldı. Ne var ki bu fedakarlıklar, övünç kaynağı ve faydalıydı. Iraklılar bu büyük devrimlerinde konum hesaplarını ve feri kimlikleri aşmış ve ülkeyi ele geçirmeye çalışan sömürgecilerin planları karşısında durmuştu. Bugünkü vakalarında bunu yine yapacaklar, şuan ki hallerini en güzel hale çevirecekler, 1920 devrimi yolculuğunu Irak’ın egemenliği ve bağımsızlığı için Bağdat ve diğer muhafazalarda özgürlük yolunda canlarını veren ve kanlarını akıtan gençlerin başlattığı Ekim devrimiyle tamamlayacaklardır.”

Irak Müslüman Alimler Heyeti daha sonra devrim gençlerinin bugün, Irak’ın egemenliğinin tekrardan kazanılmasının ve bu krizlerin son bulmasının mevcut siyasi rejimin ıslah edilmesi iddialarıyla olmayacağının ve 2003 yılından beri işgalcinin mezhep, ırk ve parti temelli dayattığı siyasi çalışmalarda köklü bir değişimle mümkün olacağının farkında olduklarını vurguladı. İşgalci tarafından kurulan bu düzenin, zamanla kendisinin getirdiği gruplara devletin tüm birimlerinde güvence sağladığı, Irak’ın ve halkının maslahatından uzak bir şekilde bunların Irak’a hakim olmasını sağladığı belirtildi.

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği tarafından yapılan açıklamanın sonunda ise şu ifadeler kullanıldı: “Allah (azze ve celle)’nin yardımına, onun tevfikine güvenimiz tamdır. Ekim devrimi gençlerinin çalışmalarına umudumuz büyüktür. Ekim devrimine ittiba ederek, Allah’ın yardımıyla mezhepçiliği, ırkçılığı ve particiliği aşan genel görüş ekseninde başkalarına değişim ufuklarını açarak 17 seneden beri hakim partilerin uyguladığı zulüm ve adaletsizlikleri kaldırmak ve herkesi kapsayan doğru esaslar üzerine yeni bir siyasi rejim inşa etmek için yaptıklarından ve yapıyor olduklarından dolayı Irak ve Iraklıların onuru bu gençler için değerlidir. Allah (azze ve celle) Ekim devrimi çalışmalarını bereketlendirsin, özgür, bağımsız ve saygın Irak’ı hedefleyen yollarını tamamlamaları için bu devrimde yer alan gençleri muvaffak kılsın.”

HEYET Net

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